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نبيل فهمى يصل القاهرة بعد انتهاء زيارته لروسيا

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نبيل فهمى يصل القاهرة بعد انتهاء زيارته لروسيا نبيل فهمى يصل القاهرة بعد انتهاء زيارته لروسيا

وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية نبيل فهمى، على متن طائرة الخطوط المصرية القادمة من "موسكو" بعد ختام زيارته لروسيا، والتى استمرت يومين، أجرى خلالها مباحثات مع وزير الخارجية سيرجى لافروف وسكرتير عام مجلس الأمن القومى الروسى كولاى باترشيف.

وقال فهمى، فى تصريح صحفى اليوم، إن مباحثاته مع باترشيف تناولت عددا من الموضوعات الإقليمية، بالإضافة إلى الوضع المصرى المباشر والوضع فى سوريا الذى له انعكاسات إقليمية، بالإضافة إلى عملية السلام فى الشرق الأوسط والانعكاسات الإقليمية لنجاحها أو فشلها على مصالح ومصالح روسيا فى ذات الوقت.

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مصر 365

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