رئيس جامعة عين شمس: طالبت حكومة قنديل بالضبطية القضائية ولم تستجب

قال الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس إنه أول من طالب بمنح حق الضبطية القضائية لأفراد الأمن المدنى بالجامعة فى عهد الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم السابق فى حكومة الدكتور هشام قنديل، وذلك أثناء الأحداث الدامية التى شهدتها الجامعة العام الدراسى الماضى بسبب الاشتبكات العنيفة بين الطلاب.

وأضاف عيسى فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع" أن الدكتور مصطفى مسعد لم يستجب لمطلبه فى هذا التوقيت، رغم قيام عدد من الجامعات بمخاطبة الوزير عقب خطاب جامعة عين شمس للمطالبة بمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن المدنى بالجامعات.

وأوضح عيسى أن حق الضبطية القضائية لن يطبق إلا بعد صدور قرار من وزير العدل لتنظيم هذا الحق، لافتاً إلى أنه لم يستخدم هذا الحق ضد أى نشاط طلابى وأنما سيواجه 3 مشاكل وهى "الأعمال المنافية للآداب وحيازة المواد الممنوعة وأعمال الشغب" ولن يتم تحويل الطالب إلى قسم الشرطة إلا بعد توقيع رئيس الجامعة، أو أحد نوابه لضمان جدية المحضر.

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