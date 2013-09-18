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اللجنة الشعبية تطرح تصورها للتعديلات الدستورية غداً فى مؤتمر صحفى

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اللجنة الشعبية تطرح تصورها للتعديلات الدستورية غداً فى مؤتمر صحفى اللجنة الشعبية تطرح تصورها للتعديلات الدستورية غداً فى مؤتمر صحفى

يشارك الائتلاف المصرى لحقوق الطفل وجمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية، والعديد من المنظمات الحقوقية فى المؤتمر الصحفى الذى ستعقده اللجنة الشعبية للمشاركة فى إعداد الدستور، غدا الأربعاء، بمقر نقابة الصحفيين، بحضور عدد من نشطاء حقوق الإنسان وممثلى الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية وحركات شبابية والمعنيين والمهتمين بقضايا الدستور فى .

وقال هانى هلال الأمين العام للائتلاف، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه اللجنة الشعبية ستعرض وثيقتها الدستورية والتى تتمثل فى أبراز القضايا والإشكاليات محل الجدل بالتعديلات الدستورية متمثلة فى "هوية الدولة، شكل النظام الانتخابى، طبيعة النظام السياسى، القوات المسلحة، الشرطة، وضع الأحزاب السياسية، وضع الجمعيات الأهلية، السلطة القضائية، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، شكل وطبيعة العلاقة بين السلطات الثلاث، حقوق المرأة، حقوق الطفل,الحقوق الاقتصادية والاجتماعية,حقوق الأقليات الثقافية والدينية,والحريات العامة والخاصة للمواطنين"،كما سيوضح المؤتمر رؤية اللجنة الشعبية لتلك القضايا، وكذلك جدول مقارن بأبرز التعديلات الدستورية على شكل نصوص بديلة، ترى اللجنة من وجهة نظر أعضائها ضرورة الأخذ بها لأنها تمثل رؤية الجماهير الشعبية العريضة.

الجدير بالذكر أنه من بين المشاركين بالمؤتمر د.مجدى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية ود.عزة كامل مدير مركز وسائل الإتصال من أجل التنمية وأحمد عبد الحفيظ نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وأ.عصام شيحة المستشار السياسى لحزب الوفد وهانى هلال مدير مركز الطفل والكاتبة فريدة النقاش رئيس تحرير الأهالى وفريد زهران نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وأ.عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وكريم عبد الحفيظ عضو اللجنة المركزية بحركة "تمرد"، ومحمد شرين عضو التحالف الشعبى، وكمال عباس مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، ود.هانى الحسينى أمين الشئون السياسية بحزب التجمع.

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مصر 365

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