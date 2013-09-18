اتفاقية بين الجامعة الأمريكية والبنك التجارى الدولى لرفع الوعى المصرفى

وقعت الجامعة الأمريكية بالقاهرة الثلاثاء، اتفاقية مع البنك التجارى الدولى، لإطلاق أستاذية البنك التجارى الدولى فى مجال البنوك، وذلك بهدف تعزيز الوعى البنكى والمصرفى من خلال الدراسة والبحث العلمى.

وقالت ليسا أندرسون رئيسة الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى حفل التوقيع، إلى أن الجامعة الأمريكية تفخر دائما بأن تكون فى مقدمة المؤسسات، التى تقدم الخدمات التعليمية والاجتماعية فى مصر وهذه الأستاذية تمثل هذا الالتزام المزدوج من جانب الجامعة.

> وأضافت ليسا أن البحث الذى سوف يتم تحت إشراف الأستاذ وطلابه لن يسهم فى تحسين التعرف على عالم البنوك فحسب، ولكن سيكون له أثاراً ملموسة على المصريين.