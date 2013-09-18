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اليوم البيئة تنظم ورشة "نظم إدارة الطاقة" فى القطاع الصناعى

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اليوم البيئة تنظم ورشة "نظم إدارة الطاقة" فى القطاع الصناعى اليوم البيئة تنظم ورشة "نظم إدارة الطاقة" فى القطاع الصناعى

تعقد وزارة الدولة لشئون البيئة ورشة عمل تحت عنوان "نظم إدارة الطاقة، فوائدها الاقتصادية والاستراتيجية" على مدار يومين تبدأ اليوم الأربعاء وتنتهى غداً، ضمن سلسلة الدورات التى ينفذها مشروع تحسين كفاءة الطاقة بقطاع الصناعة فى .

وقالت الدكتورة فاطمة أبو شوك الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، فى تصريحات صحفية، إن الورشة تهدف إلى تعريف الخبراء الوطنيين وممثلى الشركات الصناعية بالفوائد الاقتصادية والإستراتيجية لأنظمة إدارة الطاقة، والتعريف بأساسيات تقديم المساعدة الفنية لأنظمة إدارة الطاقة.

وأشارت "أبو شوك"، إلى أن مشروع تحسين كفاءة الطاقة يسعى إلى معالجة بعض المعوقات الرئيسية لكفاءة الطاقة الصناعية فى مصر، وتقديم نتائج قابلة للقياس والتكرار، وأن يكون لها تأثير على كيفية إدارة الطاقة بالصناعات المصرية.

جدير بالذكر أن مشروع تحسين كفاءة الطاقة بقطاع الصناعة فى مصر ممول من مرفق البيئة العالمية GEF وتقوم بتنفيذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، بالتعاون مع وزارة الدولة لشئون البيئة ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية، حيث يهدف المشروع إلى تقديم السياسات الداعمة لتقدم نظم كفاءة الطاقة فى الصناعة والوصول إلى التنافسية العالمية ونشر الوعى بنظم كفاءة استخدام الطاقة وإدارتها.

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مصر 365

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