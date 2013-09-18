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الرشود يشكر القيادة بمناسبة ترقيته إلى الرابعة عشرة

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الرشود يشكر القيادة بمناسبة ترقيته إلى الرابعة عشرة الرشود يشكر القيادة بمناسبة ترقيته إلى الرابعة عشرة

    رفع الشيخ سعود بن سعد بن محمد الرشود أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالدفاع، ولصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين -حفظهم الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس الأول على تعيينه على وظيفة مدير عام المتابعة بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، كما أعرب في تصريح له عن شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ على ثقته وحرصه ودعمه ورعايته لقطاعات الوزارة وإمدادها بالكفاءات المتميزة لأداء المهام المنوطة بها في خدمة بيوت الله، ونشر العلم والدعوة، ودعم الدعاة ورفع كفاءاتهم لما فيه الخير لدينهم ومليكهم ووطنهم. وفي ختام تصريحه، سأل سعود الرشود الله -جل جلاله- أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وظن معاليه وأن يعينه على أداء الواجب بما يسهم في خدمة الوزارة، داعياً الله تعالى أن يحفظ هذا الوطن ويديم عليه نعمة الإسلام والأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل قيادته الرشيدة.

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