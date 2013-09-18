أمير الشرقية يؤكد على دعم واهتمام القيادة بالشباب في جميع المجالات

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على الدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء – حفظهم الله – بالشباب في جميع المجالات وتسهيل كل ما يسهم في دخولهم للاستثمار في المشاريع لما لذلك من أهمية في حياة الشباب والشابات والذي يعد محل فخر وتقدير من الجميع ويساهم في النهوض بالمملكة والوصول بوطنهم للدول المتقدمة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بالمجلس الأسبوعي" الإثنينية " أمس الأول بمقر الإمارة لأصحاب السمو والفضيلة والمسؤولين والأهالي بالمنطقة الشرقية ورئيس مجلس شباب الاعمال الأستاذ أحمد سليمان المهيدب رئيس مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية وأمين عام غرفة الشرقية الأستاذ عبدالرحمن الوابل.

وأضاف سموه: إخواني وأبنائي أعضاء مجلس شباب الأعمال أهلا بكم معنا اليوم ونحن نسعد بكم ونرى فيكم الأمل المشرق والمستقبل الواعد ونرى العزيمة والإصرار للنهوض ببلادكم في مجال الأعمال والى ما تستحقه من رقي ورفعة.

وقال سموه: نحن جميعاً نسعد بكم سعادة لا توصف وتجربة الأخ نايف القحطاني من مجلس شباب الأعمال تجربة يجب ان تسجل كما سجل الرواد في هذه المنطقة وبقية المناطق دروساً من العزيمة والإصرار التي كانت وما تزال حيث عملوا على تحدي الصعاب ومواجهة الاغتراب للحصول على لقمة العيش الشريف.

وقال سموه: ان العمل شرف ورسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام كان يعمل وخلفاؤه الراشدون كانوا يعملون والصحابة رضوان الله عليهم جميعا كانوا يعملون وهم سنة حسنة، والعمل شرف فلا يستخف عامل بما يعمل ولا يقيم العمل بالكسب المادي الذي حصل بل ينظر للعمل عليه فقد يكون التحقيق نسبياً لكنها خطوة في الطريق الصحيح والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى والأرزاق بيده سبحانه ولكن العمل واجب.

وأضاف سموه: نحن نفخر بكل شاب طموح وسأسعد إن شاء الله بحضور الملتقى الثالث للشباب وشابات الأعمال المزمع عقده في شهر محرم القادم وسنلتقي في ذلك الوقت وغيره في عدة وقفات ونتمنى أن تكونوا مثالا لزملائكم الذين لا يزالون في مقاعد الدراسة وينظرون لكم مثالاً جميلاً يحتذى به فلكم منا اجمل التحية والتقدير ولبناتنا الشابات التحية والتقدير كذلك واللواتي يشقون طريقهم بعزيمة واصرار فنساء المسلمين كانوا عاملات ولم يركن إلى الكسل فكن وما زلن شقائق الرجال فبارك الله فيكم جميعا وسدد خطاكم والى الامام ونحن دائما معكم وفقكم الله جميعا لما يحبه ويرضاه.

والقى رئيس مجلس شباب الاعمال أحمد سليمان المهيدب كلمة رفع فيها شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على قبوله رعاية فعاليات ملتقى ومعرض شباب وشابات الأعمال والذي يعد شكلا جديدا من أشكال التعاون بين غرفة الشرقية وشركة معارض الظهران حيث سيشهد عرض مشاريع ناجحة لشباب وشابات الأعمال وبمشاركة متحدثين من الشباب الناجحين لعرض تجاربهم.