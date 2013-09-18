جامعة الملك خالد توقع عقوداً ب 23 مليون ريال

وقع مدير جامعة الملك خالد الدكتور عبدالرحمن الداود وبحضور وكلاء الجامعة وعدد من مسؤوليها مجموعة من العقود الجديدة بقيمة إجمالية بلغت (23.035.000) ثلاثة وعشرين مليونا وخمسة وثلاثين ألف ريال مع عدد من المؤسسات والشركات الوطنية وتضمنت هذه العقود مشروع الإشراف على مشاريع اسكان الطلاب والطالبات وطالبات الدراسات العليا بمبلغ (10.032.000) ريال ومشروع تصميم المقررات والوحدات الإلكترونية بمبلغ (8.394.200) ريال بالإضافة إلى عدة عقود لتوريد وتركيب أجهزة وكيماويات ومستهلكات ومستلزمات تعليمية لكلية الطب للبنين والبنات بمبلغ إجمالي (2.937.586) ريالا ومشروع توزيع صحيفة آفاق الجامعة بمبلغ (557.136) ريالا كما شمل التوقيع على عقد تزويد مكتبة كلية علوم الحاسب الآلي بكتب ومقررات جديدة بمبلغ إجمالي (459.876) ريالا بالإضافة إلى عقد لتوريد وتركيب نظام(voting handset) لستة قاعات دراسية بكلية الطب بمبلغ (354.000) ريال وعقد توريد الطلبية السنوية لكلية الصيدلة بمبلغ (300.202) ريال.

وقد أكد مدير الجامعة أنَّ هذه العقود الجديدة تحقق عدداً من أهداف الجامعة التي تخطط لها, كما توفر المتطلبات الضرورية لمرافق الجامعة، مشيداً بالدعم السخي الذي تحظى به الجامعة من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني حفظهم الله ومتابعة وحرص أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز.