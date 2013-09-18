سعود بن نايف يستقبل رئيس تحرير عكاظ وينوه بدور الإعلام في التنمية

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالدور الذي يقوم به الإعلام في التنمية وإبراز المشاريع التنموية في جميع المجالات والصحافة لها أهميتها في العالم أجمع.

جاء ذلك خلال استقبال سموه رئيس تحرير جريدة عكاظ الأستاذ هاشم عبده هاشم وعدد من منسوبي الجريدة.. وقد أشاد سموه بما تقدمه جريدة عكاظ ودورها الوطني فهي أول مطبوعة سعودية تطبع خارج مقرها الرئيسي وقال سموه:

الإعلام هو العين التي نرى بها والآذان التي نسمع بها ونطلع على ما يكتب فيه بشكل يومي كما أن جريدة عكاظ من الصحف التي أحرص على قراءتها دائماً لتميزها في الأعمال الصحفية وما تحتويه من مادة صحفية تستحق المتابعة وهذا التميز يصعب الوصول والأهم هو المحافظة عليه بالإضافة لضرورة تحري الدقة والمصداقية في ما ينشر من أخبار.

وأضاف سموه: أبوابنا ومكاتبنا مفتوحة لكم في أي وقت وللمواطنين جميعاً ويسعدنا التواصل وسماع الآراء والمقترحات.

وقدم الأستاذ هاشم عبده هاشم رئيس تحرير جريدة عكاظ شكره لسموه الكريم على إتاحة الفرصة لهم للالتقاء بسموه والاستماع لتوجيهاته النيرة.

من جهة اخرى استقبل الأمير سعود بن نايف بمكتب سموه بالإمارة يوم أمس الشيخ عبلان بن فالح الدوسري رئيس المحكمة الجزائية بالدمام رئيس لجنة تواصي يرافقه أعضاء اللجنة والمستفيدون.

ورحب سموه بالضيوف وأشاد بالدور الذي تقدمه اللجنة. وقدم الشيخ عبلان الدوسري تقريراً لسموه عن أعمال اللجنة كما أعرب رئيس وأعضاء اللجنة عن سعادتهم وشكرهم لسموه الكريم مؤكدين أن هذا اللقاء حافز لبذل المزيد من الجهد لخدمة أبناء المنطقة والمواصلة في تحقيق الانجازات التي تحظى باهتمام قيادتنا الحكيمة ومتابعة واهتمام سموه الكريم بكل ما يخدم المنطقة وأبنائها.

وفي استقبال مماثل التقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بالإمارة يوم أمس فضيلة الشيخ عبلان بن فالح الدوسري رئيس المحكمة الجزائية بالدمام ورئيس لجنة تواصي يرافقه أعضاء اللجنة والمستفيدون، قدم الشيخ عبلان الدوسري تقريراً لسموه عن أعمال اللجنة.