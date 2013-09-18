تقرير لأوقاف جامعة الملك سعود يؤكد: تعزيز البرامج الأكاديمية وتطوير الموارد الذاتية

أصدرت أوقاف جامعة الملك سعود تقريرها الدوري السادس عشر حول سير الأعمال بمشروع أبراج الجامعة الوقفي خلال الفترة من 16/2/1434ه وحتى 29/8/1434ه متضمنا عرضاً تفصيليا لسير العمل وما تم إنجازه في الأشهر الماضية والجدول الزمني لإنجاز ماتبقى.

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من وجود عدد من التحديات التي تواجه المشروع فإن فريق الأوقاف وبدعم من إدارة الجامعة عمل على بذل الجهود اللازمة لتجاوز هذه التحديات وإعادة وتيرة العمل للمعدلات المناسبة. وبين تقدم أعمال التنفيذ لمعظم مباني المشروع حيث يجري العمل على استكمال الواجهات الزجاجية في كل من البرج الفندقي وبرج الشيخ صالح كامل وبرج الأجنحة الفندقية وبرج الشيخ ناصر الرشيد وبرج الراجحي الطبي وبرج الشيخ محمد بن حسين العمودي وأبان أنه يجري العمل حاليا على تركيب واجهات البورسلين في كل من برج الشيخ صالح كامل وبرج الدكتور ناصر الرشيد، كما يجري العمل على تركيب واجهات حجر الرياض في برج مصرف الراجحي الطبي.

وذكر التقرير أن العمل يتسارع في برج الشيخ عبد الرحمن بن عبدالله الهليل حيث تم استكمال الأعمال الخرسانية لسقف الدور السادس في البرج ويجري العمل على تركيب أعمال التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية للبرج، كما تم الانتهاء من أعمال التشطيبات الخاصة بنموذج غرف الأجنحة الفندقية تحت متابعة المشغل "هيلتون العالمية" التي تابعت خطوة بخطوة مراحل إنهائها بالنموذج النهائي المعتمد للأجنحة الفندقية. وأكد التقرير سعي الجامعة لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحكومته الرشيدة لتطوير أدائها وتعزيز برامجها الاكاديمية المختلفة وتطوير مواردها الذاتية من خلال أوقافها لدعم برامج البحث والتطوير واستقطاب الباحثين المتميزين والموهوبين ونوه بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة العليا لأوقاف الجامعة لبلوغ تلك الطموحات.

وتتطلع جامعة الملك سعود إلى أن يثمر تنفيذ برنامج الأوقاف في توفير مصدر دخل ثابت ودائم يدعم البحث والتطوير العلمي إضافة إلى دعم البعد التكافلي في مساعدة المرضى بالمستشفيات الجامعية وأعمال البر الأخرى داخل الجامعة.

ويقع مشروع "أبراج الجامعة” في موقع متميز بمدينة الرياض على أرض المدينة الجامعية على تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك خالد ويتكون من أحد عشر برجاً منها أبراج لخدمات الضيافة والفندقة مرتبط بمجموعة فندقية عالمية، وأبراج مكتبية، وطبية، وخدمات للمؤتمرات والاجتماعات والاحتفالات، إضافة إلى الخدمات التجارية والأسواق.