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"وفد الشرقية" يناقش الضبطية القضائية مع أساتذة بجامعة الزقازيق

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"وفد الشرقية" يناقش الضبطية القضائية مع أساتذة بجامعة الزقازيق "وفد الشرقية" يناقش الضبطية القضائية مع أساتذة بجامعة الزقازيق

يشارك اليوم الأربعاء قيادات هيئة التدريس بجامعة الزقازيق، بالحضور فى الندوة التى يعدها حزب الوفد لمناقشة المشكلات الطلابية، وأبرزها الضبطية القضائية.

وقال محمد زكى المتحدث الإعلامى باسم حزب الوفد بالشرقية، إنه من المقرر حضور الدكتور عبد الله الشنوانى، عميد كلية الصيدلة ورئيس لجنة الوفد، والدكتور عبد الحكيم نور الدين عميد كلية الزراعة، والدكتور سيد يونس عميد كلية التكنولوجيا، والدكتور عادل عبد المعز بكلية الهندسة، والدكتور شريف جلال بالتربية الرياضية، ولفيف من قيادات وأعضاء حزب الوفد.

ومن المقرر أن يتم مناقشة تعريف الطلاب بالخدمات المقدمة لهم بالجامعة ونظام الأسر الجامعية واتحاد الطلاب، بالإضافه إلى مناقشة الضبطية القضائية لأمن الجامعات ومشاكل التحويلات.

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