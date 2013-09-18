أخبار عاجلة

بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
لتخطي السيارات البطيئة.. «ليكسوس» تطرح تقنية جديدة -
دراسة: التدخين يشكل خطورة على النساء أكثر من الرجال -
الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا -
الأخبار - عاجل .. مراسل dmc: الرئيس السيسي يلتقي الآن رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك -
نقيب الصيادين: كيلو البلطي سيصل إلى 100 جنيه خلال أسابيع -
بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية -
امتيازات جديدة للصحفيين بعد لقاء «النقيب» بوزير الشباب -
نقيب البيطريين: تواصلت مع التعليم لتدريس «الرفق بالحيوان» -
فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إطلاق اسم شهيد سوهاج فى سيناء على مدخل قرية "بندار"

Google+ Print
إطلاق اسم شهيد سوهاج فى سيناء على مدخل قرية "بندار" إطلاق اسم شهيد سوهاج فى سيناء على مدخل قرية "بندار"

توجه اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج مساء أمس الثلاثاء، إلى قرية "بندار" الغربية التابعة لمركز جرجا، وذلك لتقديم واجب العزاء فى شهيد الوطن المجند، محمود فوزى أحمد مراد، أحد أبناء المحافظة، والذى استشهد بيد الغدر والإرهاب فى الهجوم على مبنى المخابرات الحربية برفح، الذى وقع الأسبوع الماضى.

وكان محافظ سوهاج، قد توجه لأداء واجب العزاء فى الشهيد، على رأس وفد من المحافظة، ضم المهندس علاء يس سكرتير عام المحافظة، والمهندس شعبان قنديل السكرتير العام المساعد، وبعض مديرى الإدارات بالمحافظة، ومحمد عبد الحميد رئيس مدينة جرجا، والعميد حسن محمود حسن مأمور قسم شرطة جرجا.

وأمر "عتيق" بإطلاق اسم الشهيد على مدخل القرية وتسهيل استخراج الأوراق اللازمة لوالدة الشهيد، والتى سوف تؤدى فريضة الحج هذا العام على نفقة القوات المسلحة.

وتوجه المحافظ، عقب تقديم واجب العزاء، لزيارة مطرانية جرجا، حيث كان فى استقباله الأنبا مرقوريوس، رئيس المطرانية وعدد من القساوسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365