إطلاق اسم شهيد سوهاج فى سيناء على مدخل قرية "بندار"

توجه اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج مساء أمس الثلاثاء، إلى قرية "بندار" الغربية التابعة لمركز جرجا، وذلك لتقديم واجب العزاء فى شهيد الوطن المجند، محمود فوزى أحمد مراد، أحد أبناء المحافظة، والذى استشهد بيد الغدر والإرهاب فى الهجوم على مبنى المخابرات الحربية برفح، الذى وقع الأسبوع الماضى.

وكان محافظ سوهاج، قد توجه لأداء واجب العزاء فى الشهيد، على رأس وفد من المحافظة، ضم المهندس علاء يس سكرتير عام المحافظة، والمهندس شعبان قنديل السكرتير العام المساعد، وبعض مديرى الإدارات بالمحافظة، ومحمد عبد الحميد رئيس مدينة جرجا، والعميد حسن محمود حسن مأمور قسم شرطة جرجا.

وأمر "عتيق" بإطلاق اسم الشهيد على مدخل القرية وتسهيل استخراج الأوراق اللازمة لوالدة الشهيد، والتى سوف تؤدى فريضة الحج هذا العام على نفقة القوات المسلحة.

وتوجه المحافظ، عقب تقديم واجب العزاء، لزيارة مطرانية جرجا، حيث كان فى استقباله الأنبا مرقوريوس، رئيس المطرانية وعدد من القساوسة.