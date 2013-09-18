جيهان السادات: التقيت "موزة" مرة واحدة في عزاء عزيز صدقي.. و"الإخوان" قتلوا أنفسهم

كتب : محمد عاشور منذ 25 دقيقة

قالت جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، إنها متعجبة جدا من موقف قطر تجاه مصر، ووقوفهم بجانب الإخوان وليس الشعب المصري، مؤكدة أنها حزينة جدا على أن تسلك دولة عربية هذا المسلك.

وأشارت جيهان، خلال لقائها ببرنامج "العاشرة مساء"، أنها قابلت الشيخة موزة مرة واحدة في عزاء عزيز صدقي، مشيرة إلى أن "موزة" كانت لطيفة معها، وأثنت على مواقفها لصالح المرأة، وتابعت:"للأسف قناة الجزيرة التي سجلت معها 12 حلقة تكذب على الشعب المصري وتحرض عليه".

وأضافت زوجة الرئيس الراحل، أنه عند مجيئ الإخوان المسلمين إلى الحكم، تمنت أن يكونوا على نهج أردوغان في تركيا، لافتة إلى أنها صدمت في موقف أردوغان، وتابعت: "يبدو أن مخططه باسترجاع الدولة العثمانية فشل على يد الشعب المصري وراء الفريق السيسي".

كما أشارت إلى أن حركة حماس وقفت مع الإخوان ضد الشعب المصري "لتنفيذ مخطط ما وبالتأكيد هم متورطون في الأحداث التي تحدث في سيناء".

وقالت إنه كان من الضروري فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر؛ لأنه لا يجب أن يكون هناك دولة داخل الدولة، مؤكدة ان الإخوان "قتلوا أنفسهم للادعاء بأن الجيش والشرطة قتلوهم".