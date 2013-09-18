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جيهان السادات: "زواج المصالح" بين زوجي وأمريكا كان لاسترجاع الأرض

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جيهان السادات: "زواج المصالح" بين زوجي وأمريكا كان لاسترجاع الأرض جيهان السادات: "زواج المصالح" بين زوجي وأمريكا كان لاسترجاع الأرض

كتب : محمد عاشور منذ 36 دقيقة

قالت جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، إن زواج المصالح بين السادات وأمريكا كان من أجل واسترداد أرضها، وبناء الجيش المصري، بينما زواج المصالح بين الإخوان وأمريكا كان لبيع الأرض التي استردها الجيش المصري.

وأضافت جيهان، خلال لقائها ببرنامج "العاشرة مساء"، أن المادة 77 من دستور 71، التي أعطت الحق لرئيس الجمهورية للاستمرار في الحكم مدى الحياة، هي خطأ من اخطاء الرئيس الراحل، نافية ما يتردد عن أنها سبب تقديم النائبة فايدة كامل في مجلس الشعب طلب بتعديل المادة، مؤكدة أن السادات كان ينوي ترك الحكم بعد قضاء مدته، لأنه كان يرى أن دوره انتهى بعد تحرير أرض سيناء.

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