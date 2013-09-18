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جيهان السادات: القذافي طلب يد ابنتي لأحمد قذاف الدم وهي طفلة

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جيهان السادات: القذافي طلب يد ابنتي لأحمد قذاف الدم وهي طفلة جيهان السادات: القذافي طلب يد ابنتي لأحمد قذاف الدم وهي طفلة

كتب : محمد عاشور منذ 34 دقيقة

قالت جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، إن العقيد معمر القذافي طلب عقد اجتماع بعدد من ممثلي المرأة المصرية، وأمر السادات بعقد هذا الاجتماع، وبعدها فوجئ الجميع بأن القذافي طلب يكون هناك "تختة وطباشير"، وكتب عدة كلمات عن المرأة مثل "الحيض - الولادة - الحمل - البكارة"، وقال إن المرأة لا تستطيع أن تعمل بسبب هذه الكلمات.

وأضافت جيهان، خلال لقائها في برنامج "العاشرة مساءً"، أن جميع السيدات اللاتي حضرن هذا الاجتماع ضحكوا بسخرية مما قاله القذافي، فيما ظل الرئيس أنور السادات صامتا، وقامت أمينة السعيد، الأديبة والكاتبة بانتقادات تصريحات القذافي، وتابعت: "الرئيس السادات انهمر في الضحك عندما ركب سيارته في طريقه إلى استراحة القناطر، بسبب ما قاله معمر القذافي".

وأشارت زوجة الرئيس الراحل، إلى أن القذافي قال للسادات إن أمينة السعيد ليست إمرأة سوية لأنها "تشرب سجاير وخمر"، لافتا إلى أنها قالت له إن هذا أمر شخصي.

ونوهت جيهان إلى أن القذافي طلب منها يد ابنتها الصغيرة جيهان، وهي في الثانية عشر من عمرها، لابن عمه أحمد قذاف الدم، مشيرة إلى أن القذافي جاء في زيارة مفاجئة مع زوجته وطلب منها أن يتحدثا على انفراد؛ ليفاجئها بهذا الطلب، وتابعت: "حتى لو كانت في العشرينات مكنتش هوافق، ويبدو أنه كان زواجا سياسيا يريد فيه تطويع رئيس لصالحه".

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