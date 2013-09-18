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جيهان السادات: اتصلت بسوزان مبارك أثناء ثورة يناير لأواسيها

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جيهان السادات: اتصلت بسوزان مبارك أثناء ثورة يناير لأواسيها جيهان السادات: اتصلت بسوزان مبارك أثناء ثورة يناير لأواسيها

كتب : محمد عاشور منذ 29 دقيقة

قالت جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، إن توريث الحكم و تزوير انتخابات 2010، التي رتبها أحمد عز، هما السببين الرئيسيين لقيام ثورة 25 يناير.

وأضافت جيهان، خلال لقائها ببرنامج "العاشرة مساء"، أنه لا يجب أن ننسى ما فعله الرئيس الأسبق حسني مبارك لمصر، ودوره العظيم في حرب أكتوبر.

وأشارت جيهان، إلى أنها اتصلت بسوزان مبارك، أثناء ثورة يناير لتواسيها، منوهة بأن سوزان خدمت المرأة المصرية كثيرا، ولها دور إيجابي، وتابعت: "كنت عشمانة بأن يتصل الرئيس مبارك ليطمئن على أولادي ولو مرة كل سنة، وكنت اتصل بسوزان في كل عيد، وكانت لطيفة معي".

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