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جيهان السادات: "هيكل" ألمح بأن زوجي قتل عبدالناصر عن طريق "قهوة مسمومة"

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جيهان السادات: "هيكل" ألمح بأن زوجي قتل عبدالناصر عن طريق "قهوة مسمومة" جيهان السادات: "هيكل" ألمح بأن زوجي قتل عبدالناصر عن طريق "قهوة مسمومة"

كتب : محمد عاشور منذ 25 دقيقة

قالت جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، إنها استغربت تصريحات الكاتب محمد حسنين هيكل، وتلميحاته بأن السادات هو الذي وضع سُمًا للرئيس جمال عبدالناصر، وقام بتحضير القهوة له.

وأضافت السادات، خلال لقائها ببرنامج "العاشرة مساء"، أن السادات كان "سي السيد"، ولا يشرب القهوة ولا يجيد تحضيرها، ولكنه كان يشرب الشاي فقط، ولا يقوم بتحضيره بنفسه.

وأشارت إلى أن هدى عبدالناصر اتهمت السادات بنفس الاتهامات، مؤكدة أنها سامحتها على هذه التصريحات لأنها بمثابة ابنتها.

من ناحية أخرى، أكدت جيهان أنها على يقين بأن الرئيس الأسبق حسني مبارك ليس له علاقة باغتيال السادات، مشيرة إلى أن الجيش المصري لم يخطط لذلك، ولكن الجماعات المتطرفة هي التي خططت ونفذت اغتيال السادات.

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