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دراسة طبية: يمكن الاحتفاظ بالبيض خارج الثلاجة

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دراسة طبية: يمكن الاحتفاظ بالبيض خارج الثلاجة دراسة طبية: يمكن الاحتفاظ بالبيض خارج الثلاجة

اهتمت دراسة مسحية بمعرفة الاختيار الأكثر صحة فى طريقة حفظ البيض، هل بوضعه فى الثلاجة أم تركه محفوظا فى درجة حرارة الغرفة.

وكانت الجريدة الطبية لعلوم الغذاء والزراعة الأمريكية قد نشرت العام الماضى دراسة أجراها الباحثون على عدد من البيض لتقييم جودته، بعد أن خزنوا ألفى بيضة فى درجات حرارة مختلفة لمدة أربعة أسابيع، وأكدت الدراسة أن درجة الحرارة المناسبة لتخزين البيض لفترة طويلة هى ما بين ست و22 درجة مئوية (درجة حرارة الغرفة20 درجة مئوية) وتبنى علماء آخرون رأيا آخر بأنه يجب التخلص من البيض إذا ما ترك خارج الثلاجة لمدة ساعتين.
> ولحسم الجدال، قامت إحدى الصحف البريطانية بتكليف معامل تحاليل الغذاء فى يوركشاير، التى تقوم بالتحاليل المعملية على الأغذية والمشروبات بالتعاون مع البريطانية لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية، بإجراء دراسة فى هذا الصدد.

وقامت الشركة بتجارب قارنت فيها بين عبوتين للبيض أحدهما فى درجة حرارة الغرفة والآخر فى درجة حرارة الثلاجة لعدة أسابيع وتسجيل النتائج.

وجاءت النتيجة بأنه لا يوجد أى اختلاف بين العبوتين.. حيث إن العبوتين كانتا خاليتين تماما من البكتريا. وهكذا كشفت الدراسة أنه يمكننا ترك البيض خارج الثلاجة.

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مصر 365

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