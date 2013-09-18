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4 ملامح من سداسية ريال مدريد في شباك جالاطا سراي

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4 ملامح من سداسية ريال مدريد في شباك جالاطا سراي 4 ملامح من سداسية ريال مدريد في شباك جالاطا سراي

بعد أن حقق ريال مدريد فوزا كبيرا خارج ملعبه على جالاطا سراي بـ6 أهداف مقابل هدف في أول مبارياته بدوري أبطال أوروبا يستعرض FilGoal.com أبرز 5 ملامح من المباراة.

1 - كاسياس "المنحوس"

ما حدث لإيكير كاسياس لا يصدق، ليس هناك أكثر من سوء الحظ لوصف غياب لاعب بحجم كاسياس عن تشكيل فريقه الأساسي لمدة أكثر من 8 شهور ثم يصاب فقط بعد دقائق قليلة من بداية مباراة عودته والطريف إن الإصابة جاءت بعد الاصطدام بأحد زملائه.

كاسياس يلاحقه سوء الحظ منذ فترة ليست بالقصيرة فبعد إصابته في يناير الماضي ومشاكله مع مورينيو التي أبعدته عن حراسة عرين الملكي لفترة طويلة لم يتمكن من إقناع أنشيلوتي باللعب أساسيا بعد 4 مراحل من انطلاق الدوري الإسباني مما جعل مركزه في حراسة منتخب بلاده في خطر.

2 - رونالدو ماكينة أهداف لا تعطل

يواصل كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام القياسية في كل مباراة والأخرى، رونالدو الذي جدد عقده مع ريال مدريد منذ يومين فقط بات الآن يمتلك 206 هدف في 204 مباراة لعبها مع الملكي حتى الآن منذ انضمامه إليه في 2009.

رونالدو أيضا بالهاتريك الذي سجله في شباك جالاطا سراي بات الرابع في ترتيب هدافين دوري أبطال أوروبا بعد أن رفع رصيده إلى 54 هدفا في البطولة متجاوزا الأسطورتين ديل بييرو وتييري هنري.

3 - أنشيلوتي وخلطة دوري الأبطال

لقب دوري أبطال أوروبا غاب عن خزائن الملكي منذ 2002 .. ولا يخفي على الجميع أن هدف فلورنتينو بيريز الأول في مشروعه الجديد هو إعادة ريال مدريد - صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة - لمنصات التتويج أوروبيا.

حاول مع مورينيو الذي أتى بعد أن أحرز اللقب مع إنتر ميلان ولكنه فشل قبل أن يأتي بأنشيلوتي الذي يمتلك خلطة دوري الأبطال إذ فاز به مرتين مع ميلان كما وصل للنهائي في 2005 والذي خسره بطريقة درامية من ليفربول، أنشيلوتي نجح باقتدار تام في أول اختبار أوروبي له مع ريال مدريد .. فهل يفعلها الإيطالي ويعيد للملكي لقبه المفضل.

4 - هجوم ريال مدريد لا يفتقد أوزيل

الأداء الهجومي الذي يقدمه ريال مدريد في المباراتين التي لعبهما بدون ميسوت أوزيل صانع ألعاب الفريق الذي انتقل مؤخرا إلى أرسنال أثبت أن الفريق لا يفتقده كثيرا - حتى الآن - إسكو ودي ماريا ومن قبله جاريث بيل تمكنا من مساعدة زملائهم في الوصول للشباك أكثر من مرة وسجل إسكو وبيل بأنفسهم هدفين.

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