بالفيديو .. كافاني وماركينيوس يسجلان في رباعية افتتاحية لسان جيرمان بدوري الأبطال

(إفي): قاد الإيطالي تياجو موتا فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لتحقيق فوز كبير على مضيفه أوليمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف مقابل واحد في إطار منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، والتي شهدت فوزا مقنعا لبنفيكا البرتغالي على أندرلخت البلجيكي 2-0.

افتتح ثلاثية فريق العاصمة الفرنسية ادينسون كافاني (ق19)، في أول لقاء بالبطولة القارية يخوضه في صفوف سان جيرمان، الذي انتقل إليه مؤخرا من نابولي الإيطالي، بعد أن استغل تمريرة داخل منطقة الجزاء أثناء تقدم الحارس ليضعها بسهولة داخل المرمى.

ولكن فلاديمير ويس أدرك هدف التعادل لأصحاب الضيافة بعد مراوغة ماكرة لمدافعي "بي اس جي" قبل أن يخادع الحارس ويضعها في الزاوية الضيقة (ق25).

وتمكن تياغو موتا من اعادة فريق العاصمة الفرنسية إلى المقدمة (ق68 و73)، قبل أن يخفق النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في تسجيل ركلة جزاء (ق82).

وعزز ماركينيوس تقدم الفريق الفرنسي (ق86) في أول مباراة يخوضها مع الـ"بي اس جي".

فيما حقق بنفيكا فوزا مقنعا على ضيفه أندرلخت البلجيكي بهدفين دون مقابل، سجل أولهما الصربي فيليب ديوريسيتش (ق4) من متابعة لكرة ارتدت من حارس أندرلخت البلجيكي ليسكنها الشباك.

بينما تمكن لاعب الوسط البرازيلي لويساو من تعزيز تقدم الفريق مستغلا عرضية متقنة استقبلها على صدره داخل منطقة الجزاء، ليسددها قبل أن تلامس الأرض داخل الشباك (ق30) لينتهي الشوط الأول من المباراة بهذه النتيجة .

وبهذه النتيجة يحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن بنفيكا البرتغالي.