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جوارديولا: لاعبو بايرن ميونيخ هم الأفضل في العالم

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جوارديولا: لاعبو بايرن ميونيخ هم الأفضل في العالم جوارديولا: لاعبو بايرن ميونيخ هم الأفضل في العالم

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ بأداء لاعبي فريقه أمام سسكا موسكو في أولى مباريات دوري أبطال أوروبا والتي فاز بها البافاري بثلاثية نظيفة مؤكدا أنهم الأفضل في العالم حاليا.

وقال جوارديولا عقب المباراة "حاولنا التأقلم مع الخصم وتمكنا من الاستحواذ بشكل كبير ولعبنا بشكل جيد إجمالا، بايرن هم الأفضل في العالم وتطوروا كثيرا في المواسم الأخيرة".

وكان بايرن ميونيخ قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد التغلب على مواطنه بروسيا دورتموند في النهائي كما حقق الوصافة في النسخة قبل الماضية بعد الخسارة من تشيلسي في النهائي بضربات الترجيح.

وأضاف بيب "لعبنا بشكل جيد جدا على الرغم من عدم إضافتنا لأهداف أخرى ولكن لدينا الآن فريق ناضج من الناحية التكتيكية".

وكان جوارديولا قد تولى تدريب بايرن ميونيخ بدءا من الموسم الجاري خلفا للألماني يوب هاينكس وتمكن من الفوز بلقب السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي.

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