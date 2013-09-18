"ذي جارديان": ضعف أوباما السياسي أجبر الولايات المتحدة على الخضوع

كتب : أ ش أ الثلاثاء 17-09-2013 23:07

علقت صحيفة "ذي جارديان" البريطانية على تناسي الوزير السوري علي حيدر، لدور واشنطن في محادثات جنيف وقوله إن هذا الاتفاق يعد انتصارًا لسوريا بفضل حلفائها الروس، حيث قالت الصحيفة إن "هذا يبرهن على أن المزج ما بين الوحشية والضعف السياسي أجبرا الولايات المتحدة على الخضوع".

وذكرت الصحيفة البريطانية، اليوم، أن الصفقة التي أُبرمت في جنيف سوف تجلب زوبعة رهيبة، وأن ضحيتها سيكون الشعب السوري، مؤكدة أن الرئيس السوري بشار الأسد منح جائزة لاستخدامه الأسلحة الكيميائية، ألا وهي التحرر من التدخل العسكري الأمريكي، بالإضافة إلى الحرية في ارتكاب المزيد من المجازر، على حد ما ذكرته الصحيفة.

ونوهت بأن الرئيس السوري بشار الأسد سيستخدم اتفاقيات التفتيش الخاصة بمعاهدة جنيف كوسيلة لإلهاء المجتمع الدولي والتخلص من التدخل العسكري مستلهمًا بضعف الرئيس الأمريكي ومستقويًا بدرع الرئيس الروسي.

وتابعت "ذي جارديان": "حلفاء الأسد سيضاعفون من تأييدهم له، لأنهم لا يرون أي فائدة من الانسحاب من الحرب الأهلية، والآن بفضل اتفاقية جنيف، اكتسبوا مدخلاً جديدًا نحو ارتكاب مذبحة بدون أي عراقيل؛ حيث إن الموعد النهائي لنزع الأسلحة لن يكون قبل منتصف عام 2014".

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن المدنيين لن يكونوا الضحايا بمفردهم؛ حيث إن هذه الصفقة ستعصف أيضًا بالمعارضين الوطنيين، وأن تشكيلات قوات المعارضة السورية تحاول أن توازن صفوفها مع المعارضين الجهاديين، بعدما خاب أملها في الاهتمام العالمي، وضعف الدعم الأمريكي، موضحة أن الولايات المتحدة لم تقدم الأسلحة إلى قوات المعارضة السورية إلا منذ أيام مضت.