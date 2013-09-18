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نائب لبناني يتهم "عون" بمساعدة "حزب الله" في إنشاء شبكة اتصالاته

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نائب لبناني يتهم "عون" بمساعدة "حزب الله" في إنشاء شبكة اتصالاته نائب لبناني يتهم "عون" بمساعدة "حزب الله" في إنشاء شبكة اتصالاته

كتب : أ ش أ منذ 6 دقائق

اتهم النائب اللبناني مروان حمادة، العماد ميشال عون بأنه حمى انقلاب "حزب الله" في مايو 2008 ضد اللبنانية التي حاولت آنذاك منع قيام الاتصالات غير الشرعية التي مدها "حزب الله" واجتاح بسببها العاصمة بيروت واعتدى على الجبل.

وقال حمادة، في رده على تصريحات عون بشأن شبكة الاتصالات التي أثارت اعتراضات أهالي مدينة زحلة: "كنا نعلم أن الذاكرة تخون العماد عون هذه الأيام، لكننا لم نعتقد أنها وصلت به إلى حد قلب الأدوار".

وأضاف: "نذكر العماد ميشال عون أن الوزير جبران باسيل صهر وممثل تياره في الحكومة هو الذي تولى وزارة الاتصالات بعد تسوية الدوحة التي تلت انقلاب مايو 2008، وهو ومن خلفه في الوزارة أدخلوا أعوان حزب الله إلى قلب وزارة الاتصالات وألغوا عمليًا الهيئة الناظمة للاتصالات، فضاعت حقوق الدولة في هذا القطاع، كما في القطاعات السيادية الأخرى، إلى أن وصلنا إلى ما نحن فيه اليوم في دويلة كاملة وأمن ذاتي منتشر"، ووجّه التحية لأهالي مدينة زحلة ونوابها وفعالياتها على صمودهم.

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