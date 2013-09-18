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"ونيس الخيرية" تمول إنشاء 50 مدرسة بالمناطق المحرومة

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"ونيس الخيرية" تمول إنشاء 50 مدرسة بالمناطق المحرومة "ونيس الخيرية" تمول إنشاء 50 مدرسة بالمناطق المحرومة
محمد صبحي قدم الاقتراح لوزير التعليم.. و"أبو النصر" يكلف "الأبنية التعليمية" باختيار المناطق الفقيرة

كتب : توفيق شعبان الثلاثاء 17-09-2013 22:05

تقدم الفنان محمد صبحي بمقترح لوزارة التربية والتعليم لإنشاء 50 مدرسة بتمويل من مؤسسة "ونيس الخيرية"، لخدمة المناطق المحرومة من التعليم.

وقال صبحي، خلال لقائه الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، اليوم، إن المشاركة المجتمعية لا غنى عنها لحل مشاكل التعليم في ،عارضا تنظيم مسابقة للمسرح المدرسي " تقدم المدارس من خلالها المسرحيات التي اعتادت تقديمها في آخر العام الدراسي، ووعد بتخصيص مكافأة مالية كبيرة للمدرسة الفائزة.

من جانبه، كلف الوزير هيئة الأبنية التعليمية باختيار المناطق الأكثر حرمانا واحتياجا لهذه المدارس، معربا عن ترحيبه بالأفكار المقدمة من صبحي، ومشيرا في ذات السياق إلى أن مصر في أمس الحاجة لدعم أبنائها المخلصين، للعبور من المرحلة التي تمر بها حاليا .

وأشاد صبحي، في نهاية اللقاء، بالتعاون القائم بين الوزراء في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، مشيرا إلى أنه غير مسبوق ومهم في هذه المرحلة.

يشار إلى أن "التربية والتعليم" تواجه مشكلة في ارتفاع كثافة الفصول فى العديد من المدارس بمختلف المحافظات، وكان الوزير أعلن مؤخرا عن احتياج الوزارة إلى بناء نحو 10 آلاف مدرسة للقضاء على تكدس الطلبة نهائيا، وأن إمكانات الوزارة لا تفي هذا الغرض.

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