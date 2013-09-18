غدا.. رئيس الجهاز التنظيمى للمياه فى أسوان

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، على استدعاء رئيس الجهاز التنظيمى للمياه بالوزارة غداً، لتفقد قرى نصر النوبة كخط دفاع ثان، للتأكد من جودة مياه الشرب بهذه القرى وصلاحيتها للاستخدام، مؤكداً على أن الوضع مطمئن تماماً، ولا توجد أى مخاطر، والذى ساهم فى ذلك التعامل السريع من قبل محافظ أسوان والجهاز التنفيذى المعاون له، مما ساعد بشكل مباشر فى انحصار المشكلة تماماً، كما أنه تم على الفور البدء فى أعمال الإصلاح بعد الانهيار بساعات قليلة.

وأشار محلب خلال زيارته لمحافظة أسوان، اليوم، إلى أنه تم توجيه المسئولين بمحطة معالجة الصرف الصحى ببلانة بعمل تقرير أسبوعى عن نتائج عينات التحاليل للمياه الموجودة خلف جسور المحطة، وأن زيارتنا اليوم على أرض الواقع للمحطة تأتى لوضع الحلول الجذرية لإنهاء المشكلة بالكامل، وعدم حدوث أى انهيارات بمحطة بلانة مرة أخرى، وعليه تم اتخاذ إجراءات فورية حيث قررنا تخصيص مساحات إضافية لتوسيع الرقعة الزراعية بالغابة الشجرية ببلانة، مع مد خط مواسير إضافى جديد من محطة بلانة إلى جسر عبد الناصر، وذلك لاستيعاب كميات المياه الزائدة حيث سيتم على الفور عمل التصميمات الهندسية وبدء التنفيذ الفورى بعدها.

وتابع محلب بأن السبب فى حدوث انهيار للجسور بمحطة معالجة الصرف الصحى ببلانة هو جاء نتيجة زيادة كميات المياه المعالجة المنقاة والمتدفقة من المحطة، والتى وصلت لذروتها وهى 32 ألف م3/ يوم، حيث إن زيادة هذه المياه فى ظل عدم اكتمال المشروع بالنسبة للمناطق المنزرعة بالغابة الشجرية أدى إلى حدوث انهيار بأحد الجسور تبعه تسرب للمياه بالأحواض التخزينية.

وأوضح وزير الإسكان والمرافق بأننا نضع أولوية أولى حالياً بالوزارة لتوصيل الصرف الصحى للقرى المختلفة على مستوى الجمهورية، وأن أسوان سيكون لها النصيب الأكبر، كما أن هناك 151 قرية يتم توصيل الصرف الصحى لها على مستوى محافظات الجمهورية، وجار دراسة لتوصيل خدمة الصرف لنحو ألف قرية أخرى، ولكن لاستكمال توصيل منظومة الصرف الصحى بباقى القرى على مستوى الجمهورية يحتاج إلى أكثر من 80 مليار جنيه، ونحن نضع دائماً الأولويات فى خطة الوزارة لا توجد نقطة مياه واحدة تخرج من أى محطة على مستوى الجمهورية إلا بعد اختبارها والتأكد تماماً من صلاحيتها.



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