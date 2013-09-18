إيداع قاتل والده "المسن" بالشرقية مستشفى الأمراض العقلية للملاحظة

شهدت قرية سوادة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، حادثًا مأساويًا، حيث أنهى مسجل خطر "مخدرات" حياة والده المسن، وانهال بحجر كبير الحجم على رأسه، ولم يتركه إلا جثة هامدة، لرفض الأخير إعطاءه الأموال لشراء المخدرات.

وتم ضبطه وبعرضه على نيابة فاقوس، أمرت بإشراف المستشار حسام النجار، المحامى العام لنيابات شمال بإيداعه لمدة 45 يومًا تحت الملاحظة بمستشفى الأمراض العقلية.

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقى اللواء سامح الكيلانى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد رفعت خضر، مدير مباحث المديرية، بتلقيه بلاغًا من أهالى قرية سوادة دائرة المركز بقيام شخص بالتعدى على والده بالضرب حتى فارق الحياة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5638 إدارى المركز لسنة 2013.

وتبين من التحريات التى باشرها الرائد محمد عبد العظيم، رئيس مباحث المركز، وجود جثة "عطية.م.خ.ع" 78 سنة، فلاح، مسجاة على الأرض بإحدى غرف منزله، وبها عدة إصابات قطعية وكدمات بالرأس.

وبسؤال جار المتوفى -شاهد الواقعة- قرر قيام نجله "محمد" 33 سنة، عاطل، مسجل خطر تحت رقم 1441 /4 مخدرات، وسبق الحكم عليه فى القضية 52 أ. د. ط لسنة 2009 "سلاح نارى بدون ترخص" ومقيم بذات العنوان، بالتعدى على والده بالضرب بحجر كبير الحجم على رأسه حتى فارق الحياة وذلك لخلافات مالية.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وتبين من التحقيقات التى باشرها أمين المغازى، وكيل أول نيابة فاقوس برئاسة أحمد قزامل، أن المتهم مسجل خطر مخدرات، وخرج من سجن وادى النطرون منذ شهر ونصف فى قضية مخدرات، وأنه من كثرة تعاطى الحبوب المخدرة والبانجو أصيب بحالة نفسية ولم يدل بأى إجابة خلال التحقيق معه وكان عنيفًا للغاية وعصبيًا.

وبناء عليه أمر المستشار حسام النجار، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، بإيداعه مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية 45 يومًا لملاحظة حالته، وإعداد تقرير مفصل عن حالته ودفن الجثة بعد التشريح.