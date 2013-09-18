اغتيال كبير المحققين الجنائيين فى شرق ليبيا

قال مسئول أمنى فى مدينة بنغازى فى شرق البلاد، إن رئيس وحدة المباحث الجنائية فى شرق البلاد قتل فى هجوم بسيارة مفخخة.

وأضاف أن سيارة مراجع العريبى كانت مستهدفة اليوم الثلاثاء فى حى السلمانى بقلب المدينة.

وأشار إلى أن العريبى توفى بعد وصوله المستشفى فى حين أصيب مرافق آخر، وتحدث المسئول شريطة عدم الإفصاح عن هويته كونه غير مخول له التحدث إلى وسائل الإعلام.

وتعصف بمدينة بنغازى موجة من عمليات القتل المستهدفة فى الشهور الأخيرة فى الوقت التى تسعى فيه السلطات الأمنية إلى بسط سيطرتها.

وقتل العديد من المحققين الجنائيين فى بنغازى منذ الانتفاضة الليبية فى عام 2011