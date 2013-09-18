البرلمان الليبى المؤقت يرفع الحصانة عن 3 من أعضائه

قرر المؤتمر الوطنى العام الليبى (برلمان مؤقت)، اليوم الثلاثاء، رفع الحصانة عن ثلاثة من أعضاء المؤتمر بعد طلب النائب العام الليبى رفع الحصانة عنهم، للتحقيق فى شكوى رفعها أعضاء من حزب العدالة والبناء بحقهم.

وفى تصريح، قال عضو المؤتمر الوطنى عن العدالة والبناء (المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا)، عمر بوشاح، إن المؤتمر الوطنى رفع الحصانة عن هاجر القائد، وتواتى العيضة، وجمعة السائح عن حزب تحالف القوى الوطنية (ليبرالى) بتهمة التشهير والتخوين عبر وسائل إعلام ليبية مباشرة على الهواء.

وتحدث النواب الثلاثة فى قناة فضائية ليبية فى شهر يوليو الماضى، واتهموا أعضاءً من حزب العدالة والبناء ببيع النفط بدون عدادات، وتلقيهم أموالاً من دول أخرى، وكذلك اتباعهم أجندات خارجية ووجود علاقة بينهم ومكتب إرشاد جماعة الإخوان فى القاهرة.

وإثر ذلك تقدم الأعضاء العشرين المتهمين من حزب العدالة والبناء، بطلب للنائب العام بالتحقيق فى أقوال النواب الثلاثة للفضائية.

وبدوره، أصدر النائب العام، عبد العزيز الحصادى، مذكرة إلى رئيس المؤتمر الوطنى العام نورى بوسهمين بطلب رفع الحصانة عن النواب الثلاثة، حتى يتمكّن من التحقيق معهم، وهو ما تم اليوم حيث صوّت 61 عضوًا من بين 104 على رفع الحصانة، بحسب بوشاح.

واعتبر بوشاح الدعوة المقدمة برفع الحصانة عن ثلاثة من الأعضاء شأنا عامًا وليس داخليًّا (خاصا بالمجلس)، لأنهم تحدثوا عن أمور تخص ليبيا ككل، فأعضاء حزب العدالة والبناء تعرّضوا من قبل الأعضاء الذين رفع المؤتمر عنهم الحصانة للتخوين والاتهام بخيانة الوطن واستلام أعضائه نقودًا من دولة أخرى، بحسب النائب.