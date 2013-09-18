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' طوبة ' تصيب الحضري في الدوري السوداني

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' طوبة ' تصيب الحضري في الدوري السوداني ' طوبة ' تصيب الحضري في الدوري السوداني

تسببت "طوبة" ألقاها جمهور الأمل عطيرة السوداني في إصابة الحارس المصري عصام الحضري حارس المريخ في المباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم الثلاثاء في الدوري السوداني.

وتمكن المريخ من التغلب على مضيفه الأمل بهدف نظيف سجله رمضان عجب في مباراة امتدت لأكثر من 100 دقيقة بسبب إيقافها من قبل حكم المباراة نظرا لأعمال الشغب من قبل جمهور الأمل عطيرة.

وتوقفت المباراة في الشوط الأول بعد أن ألقى جمهور الأمل الطوب على لاعبي المريخ، وفي الشوط الثاني عاد الجمهور لإلقاء الطوب مرة أخرى وأصابت تلك المرة عصام الحضري بالأنف والذي توقفت المباراة بعدها قرابة الربع ساعة من أجل علاج الحارس المصري.

وأكمل الحضري المباراة بعد إسعافه من النزيف الذي حدث له بالأنف وتمكن من الحفاظ على شباكه نظيفة لما تبقى من وقت في المباراة لتنتهي بفوز فريقه بهدف نظيف.

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