مخيون: آراء “علم الدين” شخصية ولا تعبر عن الحزب..لا صحة لما قيل عن لقاء “ثابت” بـ”شفيق”

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن أي موقف يخص بحزب النور بعرف من خلال بيان رسمي أو من خلال رئيسه شخصيًا.

وأضاف “مخيون”، ضمن حواره عبر الأقمار الاصطناعية مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري عبر شاشة العربية الحدث، مساء الثلاثاء، أن الدكتور خالد علم الدين ليس له مكانة قيادية بالحزب، وأن آرائه شخصية ولا تمثل الحزب.

وأوضح رئيس حزب النور، أن اجتماع الحزب القادم يأتي لدراسة الأحداث الجارية دون الحديث عن انسحاب الدكتور بسام الزرقا من اجتماع لجنة الخمسين أمس الإثنين.

وأكد “مخيون”، أنهم لن ينسحبوا من لجنة الخمسين إلا إذا جد شئ جديد يدعو الحزب لاتخاذ قراب بالانسحاب من اللجنة، موضحاً أن الحزب يتخذ قراراته وفق مبدأ الشورى، وأنه يحترم الرأى والرأي الآخر، مشيراً إلى أن الحزب خرج من رحم الشعب المصير يفرح لفرحه ويحزن ويتألم لحزنه.

ونوه رئيس حزب النور، بأن هناك الكثير من التصريحات والأخبار التي تتناولها وسائل الإعلام غير صحيحة، مشدداً على أن لائحة العقاب بالحزب تبدأ من العتاب ولفت النظر حتى المنع من الظهور الإعلامي، وأنه ليس هناك شخص أعلى من المحاسبة بما فيهم رئيس الحزب.

ونفى “مخيون”، ما أثير حول لقاء المهندس أشرف ثابت بالفريق أحمد شفيق في إحدى فنادق دبي، مشدداً على أنه تأتي ضمن الأكاذيب التي تروجها وسائل الإعلام لإثارة البلبلة.