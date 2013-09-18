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“أبو عيطة” ينجح في استئناف العمل بمصنع “ميجا تكستايل”

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“أبو عيطة” ينجح في استئناف العمل بمصنع “ميجا تكستايل” “أبو عيطة” ينجح في استئناف العمل بمصنع “ميجا تكستايل”

كمال أبو عيطة

نجحت مساعى كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة فى إعادة تشغيل مصنع ميجاتكستايل الذى يعمل به 720 عامل ، وكان العمل قد توقف بالشركة نتيجة لاعتصام  25 عامل فى المصنع وامتناعهم عن العمل مما ترتب عليه اعاقة باقى العمال عن القيام بأعمالهم وتوقف الانتاج ، مما اضطر إدارة الشركة إلى غلق المصنع وإخطار العمال برغبتها فى إنهاء التعاقد معهم منذ مايزيد على ثلاثة أشهر .

 

وبعد سلسلة من المفاوضات أجراها أبو عيطة والفريق المعاون له مع إدارة الشركة والعاملين ، طلب ممثلوا العمال مهلة لاقناع العمال المعتصمين بإنهاء اعتصامهم مقابل استلام مستحقاتهم كاملة لاعادة تشغيل المصنع ، فيما طلب ممثل الشركة مقابل ذلك فض الاعتصام وإخلاء الشركة وذلك لاعادة التشغيل .

 

وأخيرا تم التوصل إلى اتفاق أن يقوم العمال المعتصمين بفض اعتصامهم وإخلاء الشركة مقابل صرف مستحقاتهم ، وقد تم عقد هذا الاتفاق مع إدارة الشركة بالادارة العامة لعلاقات العمل بديوان عام الوزارة ، واتفق على صرف مستحقات العمال كاملة مقابل إخلاء طرفهم لدى إدارة الشركة واستلام كامل أوراقهم وشهادة خبرة معتمدة من الشركة ، على أن يقوم الطرفان بالتنازل عن الشكاوى والقضايا المقدمة أمام القضاء .

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