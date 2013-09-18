“أبو عيطة” ينجح في استئناف العمل بمصنع “ميجا تكستايل”

نجحت مساعى كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة فى إعادة تشغيل مصنع ميجاتكستايل الذى يعمل به 720 عامل ، وكان العمل قد توقف بالشركة نتيجة لاعتصام 25 عامل فى المصنع وامتناعهم عن العمل مما ترتب عليه اعاقة باقى العمال عن القيام بأعمالهم وتوقف الانتاج ، مما اضطر إدارة الشركة إلى غلق المصنع وإخطار العمال برغبتها فى إنهاء التعاقد معهم منذ مايزيد على ثلاثة أشهر .

وبعد سلسلة من المفاوضات أجراها أبو عيطة والفريق المعاون له مع إدارة الشركة والعاملين ، طلب ممثلوا العمال مهلة لاقناع العمال المعتصمين بإنهاء اعتصامهم مقابل استلام مستحقاتهم كاملة لاعادة تشغيل المصنع ، فيما طلب ممثل الشركة مقابل ذلك فض الاعتصام وإخلاء الشركة وذلك لاعادة التشغيل .

وأخيرا تم التوصل إلى اتفاق أن يقوم العمال المعتصمين بفض اعتصامهم وإخلاء الشركة مقابل صرف مستحقاتهم ، وقد تم عقد هذا الاتفاق مع إدارة الشركة بالادارة العامة لعلاقات العمل بديوان عام الوزارة ، واتفق على صرف مستحقات العمال كاملة مقابل إخلاء طرفهم لدى إدارة الشركة واستلام كامل أوراقهم وشهادة خبرة معتمدة من الشركة ، على أن يقوم الطرفان بالتنازل عن الشكاوى والقضايا المقدمة أمام القضاء .