اللواء عبدالفتاح العلي: رفع مخالفة الإشارة الحمراء إلى 300 دينار وربط الرخصة بتاريخ الإقامة للوافدين بقرار وزاري

ما صحة وجود دراسة لتغليظ العقوبات على قانون المرور وما أبرز النقاط الخاصة بهذه الدراسة والى أين وصلت؟

٭ بالفعل هناك دراسة موجودة حاليا في الشؤون القانونية على أن يتم رفعها الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لاتخاذ ما يلزم بشأنها، ومن أبرز ما تتضمنه هذه الدراسة هو فرض رسم قيمته 500 دينار على أي وافد يريد أن يستخرج رخصة سوق جديدة وللمرة الاولى ولمرة واحدة، وأيضا من أبرز ما جاء في الدراسة هو رفع قيمة المخالفات على بعض المخالفات الجسيمة بحيث تصل قيمة المخالفات تلك الى 300 دينار، وذلك فيما يتعلق بقطع الاشارة الحمراء، والكل يعلم أن قانون المرور الحالي مر عليه عقود وأصبحت الغرامات المالية القائمة حينذاك أي وقت إصدار القانون غير مجدية، وطبعا سيتم إحالته من مجلس الوزراء الى مجلس الأمة حال الانتهاء من كامل تصوراته.

هل صحيح أن قطاع المرور يربط رخص السوق بتاريخ الاقامة؟

٭ هذا صحيح، وصدر بشأنه قرار وزاري في الاول من أبريل الماضي ونحن نمنح الوافد اذا كانت إقامته عامين رخصة قيادة بذات المدة ومن لديه إقامة مدتها 6 أشهر نمنحه عاما واحدا.

ما رأيك فيما يثار حول ملكية عدد من ضباط وزارة الداخلية لشركات التاكسي الجوال وما إجراؤكم القانوني فيما يتعلق بمثل هذا التجاوز إن وجد؟

٭ أعطوني اسم ضابط واحد مسجل باسمه شركة تاكسي جوال وسأقوم بإحالته للمحاكمة فورا وإيقافه عن العمل، وللتوضيح ما يحصل ان بعض شركات التاكسي الجوال مسجلة بأسماء أقرباء لبعض الضباط العاملين في وزارة الداخلية، وهذا بحد ذاته لا يعد مخالفة للقانون أو يستدعي العمل للتحقيق معه، ولكن إذا ما ثبت تدخل ذلك الضابط في رفع أو إلغاء مخالفة مرورية لأي شركة تاكسي جوال أو استخدام صلاحياته لتسهيل عمل الشركة فسيتم ايقافه عن العمل فورا والتحقيق معه.

اتبعتم مبدأ الشفافية منذ أن تسلمتم مهام عملكم وأعلنتم عن اكتشاف آلاف الرخص المزورة.. هل يمكن إيضاح هذه النقطة بشكل أكثر تفصيلا؟

٭ بالفعل تم اكتشاف أكثر من 35 ألف رخصة قيادة مزورة وتم استخراجها بغير وجه حق وعبر طرق غير قانونية، موضحا أن تزوير رخص القيادة يأتي على ثلاثة أوجه: هناك نحو 15 ألف رخصة تم صرفها دون وجود أصل لها في المرور عن طريق بعض مراكز الخدمة ولم يخضع أصحابها الى أي نوع من أنواع الاختبارات وفي هذه القضية تمت إحالة عدد من الموظفين في مراكز الخدمة الى النيابة العامة، وان هناك 10 آلاف رخصة تم استخراجها بموجب أوراق غير صحيحة، وأما الـ 10 آلاف رخصة الاخرى فتم استخراجها بموجب طرق ملتوية، وتم حصر هذه الرخص وقمنا باستدعاء عدد كبير ممن حصلوا على تلك الرخص وتم سحبها بالفعل ولازلنا نقوم باستدعاء كل من حصل على رخص قيادة بغير وجه حق.

دار جدل كبير أخيرا حول اتخاذكم قرارات مشددة تصل الى منع السفر على المواطنين الذين يرتكبون مخالفات مرورية وعليهم مبالغ مالية.. فما تعليقكم على هذه الجزئية؟

٭ يجب أن يعلم الجميع أن هناك ربطا بين الوزارات بعضها ببعض، والمرحلة الاولى التي دخلت حيز التنفيذ هي عملية ربط ما بين الداخلية بقطاعاتها المختلفة، المنافذ والمرور والهجرة وغيرها، وكذلك مع الجمارك وانطلاقا من هذا الربط الآلي يستلزم النظام ان يقوم أي شخص عليه مبالغ مالية مستحقة للدولة بسدادها قبل أن يسمح له بالسفر، والادارة العامة للمرور كل ما تفعله أن تدرج أسماء المطلوبين لمبالغ مالية كونهم ملتزمين بدفع ما عليهم للدولة، كما أن ما يفعله وزير الداخلية ليس بدعة وإنما نظام متبع في وزارات عدة مثل الكهرباء والاتصالات والشركات الخاصة مثل شركات الاتصالات المتنقلة وبالتالي فأنا شخصيا لا استطيع أن أمنع مواطنا من السفر ولكن نظام الربط هو الذي يعطل ذلك ونحن ملتزمون بالقانون، ونحن في الإدارة العامة للمرور حولنا 10 آلاف ملف الى الادعاء العام لوجود مبالغ مالية كبيرة تتراوح بين 500 و8000 دينار، وللعلم فإن أعدادا كبيرة حضرت الى قطاع المرور وقامت بتسوية المستحقات عليهم للدولة واستطعنا خلال الأشهر القليلة الماضية تحصيل 38 مليون دينار من أصل 41 مليون دينار كانت شبه مجمدة منذ العام 2003 وحتى العام 2011.

وللعلم أن مرتكب المخالفات التي بلغ اجماليها 8000 دينار هو مواطن ويمكن ان نصنفه أنه أسوأ سائق في البلاد، أو صاحب أسوأ سجل مخالفات في البلاد.

هل صحيح ان المواطنين هم الأكثر ارتكابا للمخالفات المرورية؟

٭ الاحصائيات تؤكد عكس ذلك فمخالفات الوافدين تعادل ضعف مخالفات المواطنين، وحتي أوضح ذلك أقول ان عدد رخص السوق للمواطنين والبدون نحو 620 ألف رخصة سوق وعدد رخص الوافدين هي 780 ألف رخصة سوق والاحصائيات تقول ان مخالفات الوافدين هي ضعف مخالفات المواطنين.

رغم ان رخص القيادة الخاصة بالوافدين أكثر من رخص المواطنين بـ 50 ألف رخصة فقط.

ولكن ما الجاليات الأكثر ارتكابا للمخالفات المرورية؟

٭ الاحصائيات تقول ان البنغاليين في الترتيب الأول والهنود في الترتيب الثاني.

أسئلة القراء

مدام نيللي.. مساء الخير سيادة اللواء.. أنا وافدة مصرية أقم في البلاد برفقة زوجي بسمة التحاق بعائل، مشكلتي ان زوجي لا يستحق رخصة القيادة لعدم انطباق شرط المؤهل الجامعي والراتب، ولدي طفلان يراجعان على الدوام المستشفيات وأنا في حاجة ماسة للحصول على رخصة قيادة سواء لي حيث انني جامعية أو زوجي، واشكر سعة صدرك مع العلم بأننا ننفق مبلغا ماليا كبيرا على التاكسي؟

٭ العلي: كم راتب زوجك ومؤهله.

مدام نيللي: 250 دينارا في إذن العمل ومؤهله فوق الثانوي.

٭ العلي: وفق القرار الوزاري فزوجك لا يستحق رخصة سوق وطالما الزوج لا يستحق رخصة سوق فإن زوجته لا تستحق وبالتالي فأنا أعتذر عن عدم مساعدتك لأن القانون يقف حائلا أمام ذلك وللعلم فإن القرار الوزاري حدد شرط الراتب بـ 400 دينار فهو راعى اعتبارات معيشية والراتب الذي يتقاضاه زوجك بالكاد يكفي احتياجات المعيشة.

لجين بدر: مساك الله بالخير يا سيادة اللواء واشكركم على جهودكم ونحن بالفعل بدأنا نشعر بتحسن في حركة السير والازدحامات خفت عن ذي قبل بشكل كبير ولكن ترى مركبات قديمة جدا واسمح لي بان أقول ان هذه المركبات متهالكة فكيف لهذه المركبات ان تسير في الطرقات والأهم من أجاز لهذه المركبات بأن تسير في الطرقات، وهل هذه المركبات دخلت الى الفحص الفني وكيف تم تمريرها؟

٭ العلي: أشكرك على اشارتك واحب ان أنوه الى ان ما تلمسونه في الطرقات هو جهد مشترك لأبناء الكويت المخلصين والذين يبذلون قصارى جهودهم لتحقيق انسيابية الطرقات من خلال ضبط الوضع المروري ومعاقبة كل من يتجاوز أنظمة وقواعد المرور ومن هذا المنبر منبر «الأنباء» أحب أن أشكرهم على جهودهم وتفانيهم للعمل من أجل الكويت وأهلها أما بالنسبة لأسئلتك أؤكد لك ان هذه المركبات التي تتحدثين بشأنها في تناقص بشكل كبير ونحن بدورنا بدأنا في منع أي مركبة من الدخول الى الكويت اذ مر على تاريخ تصنيعها 5 سنوات كما اننا شكلنا فرقا للفحص الفني تجوب الطرقات لضبط هذه المركبات غير الصالحة للسير لكونها متهالكة، أما بالنسبة لسؤالك عن كيفية تجاوز هذه المركبات لشروط الفحص الفني فاحب ان أنوه الى ان بعض الوافدين يتحايلون على القانون ويدخلون بمركباتهم الى الفحص الفني في حالة جيدة بمعنى انهم يستأجرون إطارات ويحاولون إظهار مركباتهم بصورة جيدة وقت الفحص، وما ان ينتهوا من الفحص حتى ترجع سياراتهم الى حالتها السيئة، ولتجاوز ذلك فقد شكلنا فرقا داخل إدارات الفحص الفني تقوم بفحص جميع المركبات ذات الموديلات القديمة والتأكد من صلاحيتها، ورغم كل ما سبق ذكره فأحب أن اشير الى أن هناك تجاوزات ترتكب من قبل البعض وهؤلاء لا يمكن أن نغض البصر عنهم، ونتابع أي تجاوزات بحيث إذا اكتشفنا مركبة متهالكة تجاوزت شروط الفحص الفني من خلال حملاتنا المستمرة نحقق في كيفية تجاوز المركبة شروط الفحص ونفتح تحقيقا مع من أجاز لهذه المركبات المرور.

لجين: نرى سيارات مهملة أمام المنازل وتظل هذه المركبات لأشهر وهي على حالتها ماذا تفعلون حيال هذه السيارات؟

٭ العلي: السيارات التي تتحدثين عنها هل هي في ساحات عامة أم أمام منازل؟

لجين: تتواجد في الساحات الترابية وأمام المنازل.

٭ العلي: بالنسبة للساحات العامة فإن هناك فرقا تجوب هذه الساحات ويتم رفعها الى كراج الحجز، أما اذا كانت متواجدة أمام منازل مواطنين وعليها لوحات صالحة، فلا يمكن أن نسحبها.

لجين: ولكن بعض هذه المركبات تعيق حركة السير.

٭ العلي: هذه المركبات يمكن أن تبلغي عمليات الداخلية بشأنها وسيتم التعامل معها فور تلقينا بلاغا.

مسؤول مبيعات

سامي عبدالمطلب: سيادة اللواء أنا صار لي 5 سنوات في الكويت ولدي شهادة جامعية وراتبي 420 دينارا وأعمل مسؤول مبيعات، تقدمت للحصول على رخصة قيادة ولكن طلبي قوبل بالرفض وأطمح الى الحصول على رخصة سوق.

٭ العلي: مهنة مسؤول مبيعات ليست من ضمن المهن التي يسمح لها بالحصول على رخصة سوق، وهناك شرائح محددة في القرار الوزاري يسمح لها بالحصول على رخصة سوق.

خيطان متروسة

هناء البيدوي: مساك الله بالخير سيادة اللواء ونحن نشد على ايدك، بس عندي مشكلة: أنا من سكان خيطان وفيها تكثر الشاحنات المخالفة.

٭ العلي: خيطان من المناطق التي تتميز بالكثافة العالية ووزارة الداخلية مهتمة بمعالجة كل الظواهر السلبية ونحن في قطاع المرور بدأنا في ملاحقة السيارات المتهالكة والسيارات الكبيرة (القاطرة والمقطورة).

وأبشرك يا أخت هناء ستشعرون بمزيد من التحسن، ونحن لن نترك هؤلاء يمرحون سواء بتجاوزاتهم الاخلاقية أو بمخالفاتهم المرورية واستخدامهم لسيارات متهالكة.

لا خطوط حمراء

عبدالعزيز المشوط: مساك الله بالخير أحب أن اقول لك ما في أسرة كويتية الا وتدعو لك بطولة العمر على جهودكم المشكورة، ووالدتي دعت لك في اخر مرة ذهبت فيها إلى العمرة. أنا مواطن توفي شقيقي وكان عمره 38 عاما وولده الله يرحمهما وكان عمره 16 عاما، شقيقي وابنه توفيا بسبب شباب يتسابقون، سؤالي هل لديكم تنسيق بينكم وبين بلدية الكويت وهل شركات النقل العام خط أحمر؟

٭ العلي: اخوي عبدالعزيز أحب أن اقول لك اننا ننفذ تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ولا خطوط حمراء أمامنا وكل ما أطلبه منك أن تذهب الى كراج الحجز في ميناء عبدالله وستجد هناك 319 باص نقل عام محتجزة، وستجد أيضا باصات متهالكة كانت تقل الركاب بصورة غير مشروعة وهذه الباصات تم تحرير مخالفات لها وحجزها اثر حملات مكثفة تقوم بها قطاعات المرور واستهدفنا شوارع محمد بن القاسم والدائري السادس وقد ضبطنا العديد من هذه الباصات.

عبدالعزيز: اسمح لي بسؤال آخر: أنا من سكان اشبيلية وبدأنا نلاحظ وجود أعداد كبيرة من الوافدين وحتى نتجنب الازدحام نتجه الى منطقتنا ونعمل التفافة لتجاوز الازدحام وهذا ما يسبب لنا اختناقات كبيرة وأغلب هذه السيارات متهالكة.

٭ العلي: المركبات المتهالكة نحن لها بالمرصاد من خلال فرق عديدة وبالتأكيد شعرت بتحسن وندرة هذه المركبات وستشعر بإذن الله بالمزيد من التحسن، أما بالنسبة لموضوع دخول سيارات الوافدين الى منطقة اشبيلية فأعدك بأننا سنحد منها من خلال حملات سأعطي تعليمات بتنفيذها.

عبدالعزيز: ربما يكون سؤالا محرجا وهو أن الخليجيين ومن غير حملة المؤهلات يتم منحهم رخص قيادة بدون ضوابط وهناك شريحة كبيرة منهم عاطلة عن العمل وتمارس استهتارا ورعونة أشاهده بنفسي من خلال زيارة أبناء شقيقي رحمه الله في منطقة سعد العبدالله.

٭ العلي: نحن نعامل الاشقاء الخليجيين بمثل ما يعاملوننا.

عبدالعزيز: سؤالي الاخير هو: لماذا لا تطبقون نظام المركبات الزوجية والفردية على سيارات الوافدين بحيث يسمح للسيارات الزوجية بأن تسير في الطرقات في يوم محدد والسيارات التي تحمل أرقاما فردية بالسير في يوم آخر؟

٭ العلي: هذا الاقتراح موجود وقيد الدراسة.

استثناء النساء من التدقيق

دانة: مساك الله بالخير يابوحمد ما أدري أشعر ان رجال المرور لا يدققون على إجازات النساء ليش ما ادري؟

٭ العلي: اختي العزيزة القانون لا يعرف ذكرا كان أم أنثى، ولكن إجمالا هناك تحفظات على توقيف النساء وشكاوى ترد إلينا، ورغم ذلك فنحن مستمرون في عملنا وفق القانون ونحن أوقفنا نساء كثيرات «كويتيات وأجنبيات» يقدن سيارات بدون رخص سوق، ولدينا مخالفات وايد، وللعلم هناك وافدات عربيات زوجات كويتيين ضبطن يقدن مركبات دون رخص سوق.

دانة: ولكن أنتم تكتفون بتحرير مخالفة مرورية دون إجراءات مشددة أخرى تحول دون ارتكاب هذه المخالفات.

٭ العلي: هذا الكلام غير صحيح فنحن على سبيل المثال في حال ضبط سيدة أو رجل يقود سيارة بدون رخصة قيادة ننظر الى سجله في المخالفات ونحيل الأمر الى القضاء لاتخاذ اجراءات مشددة وتصل هذه الاجراءات التي نتخذها كقطاع مرور في عدم السماح لهذه السيدة أو هذا الرجل باستخراج رخصة قيادة أو ما يقدم لها وانطبقت وتنطبق عليهم شروط القرار الوزاري، والقانون خولنا بذلك أيضا القانون خولنا اذا ما ارتكبت سيدة أو رجل مخالفة جسيمة خلال أول عام من الحصول على رخصة قيادة أن نسحب منه إجازة السوق لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو عام حسب جسامة المخالفة.

دانة: أعرف شخصيا سيدة تقود سيارة بدون رخصة سوق منذ أعوام.

٭ العلي: اعطني رقم سيارتها وسنتأكد من ذلك.

دانة: ما عندي.

٭ العلي: اذن يصير خير وسيتم ضبطها عاجلا أم آجلا.

ذوو الاحتياجات الخاصة

محمد أحمد رضوان: أنا مدرس في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ومن حقنا الحصول على رخص سوق ومع ذلك نتقدم ولا نمنح الرخصة؟

٭ العلي: هل أنتم تابعون لوزارة التربية؟

محمد رضوان: نعم.

٭ العلي: كم راتبك.

محمد رضوان: 200 دينار.

٭ العلي: تعالى الى مكتبي باكر.

مخالفات خالتي

أبويوسف: مساك الله بالخير سيادة اللواء، خالتي ما عندها سيارة ومع ذلك فوجئنا بأن عليها مخالفات بمبالغ مالية كبيرة.

٭ العلي: هل هناك سيارات مسجلة باسمها؟

أبويوسف: لا توجد أي مركبة مسجلة على اسمها.

٭ العلي: باچر راجعني وسأبحث في هذا الموضوع.

القانون لا يسمح

سندس دياب: عندي حالة إنسانية: أنا زوجي سائق وراتبه 120 دينارا وعندي أطفال أريد أن أوصلهم الى المدارس وأرجو أن يتم منحي إجازة قيادة.

٭ العلي: القانون حسب النظام والشروط لا ينطبق عليك.

ليس مديحا

اللواء فهد الفهد: مساك الله بالخير يا بوأحمد، أرجو ألا تعتبر ما أقوله مديحا، فأنا أعرفك خير المعرفة، أقول ان الداخلية وضعت الرجل المناسب في المكان المناسب، نحن نقدر جهودك الكبيرة في حل مشكلة الاختناقات المرورية وندرك عدم تعاون جهات معكم مثل المدارس والتي لا تريد أن تعدل من دوامات الطلبة، أعرف أن لديك منافسين وحسادا والله يعطيك العافية وسر على بركة الله.

٭ العلي: مشكور يا سيادة اللواء ونحن في قطاع المرور نعمل لأهل هذا البلد الغالي.

الدوحة والمواكب

علي محمد: مساك الخير سيادة اللواء: أنا من سكان الدوحة وهذه المنطقة ومنطقة الصليبخات تعاني من مشكلة مواكب الأعراس أيضا نعاني معاناة شديدة من مشكلة الاستعراض والتشفيط.

٭ العلي: مواكب الاعراس ممنوعة وفق القانون ونحن نلاحق مثل هذه التجاوزات، أما بالنسبة للتشفيط والاستهتار فنحن استطعنا الحد منها بصورة واضحة وماضون في ملاحقتها ونهدف في المقام الاول لسلامة جميع مستخدمي الطريق وأرجو في حال رصد أي استهتار أو تشفيط الاتصال بعمليات الداخلية ونحن نتجاوب مع هذه البلاغات ونتعامل معها.