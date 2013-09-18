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الخطوط الأرضية تكشف مواطناً مديناً بكوكتيل مخدرات وشابان من «الظلمة» إلى «المكافحة» بقطع حشيش

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الخطوط الأرضية تكشف مواطناً مديناً بكوكتيل مخدرات وشابان من «الظلمة» إلى «المكافحة» بقطع حشيش الخطوط الأرضية تكشف مواطناً مديناً بكوكتيل مخدرات وشابان من «الظلمة» إلى «المكافحة» بقطع حشيش
 
العميد غلوم حبيب
المضبوطات أمام المتهم
الشابان وامامهما قطع الحشيش المضبوطة
هاني الظفيري

تمكن رجال امن محافظة حولي من إلقاء القبض على مواطن كان بحالة غير طبيعية في منطقة سلوى فجر امس وتمت إحالته بأمر من العميد غلوم حبيب الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات.

وفي التفاصيل التي يرويها مصدر امني ان رجال أمن حولي شاهدوا مركبة كان قائدها يسير بين الخطوط الارضية وبتوقيفه لتحرير مخالفة اتضح ان الشخص بحالة غير طبيعية وعند الاستعلام عنه تبين انه مواطن مدين لاحدى الشركات بمبلغ مالي وبتفتيشه احترازيا لإصعاده الدورية عثر على كمية منوعة من المواد التي يشتبه بانها مخدرات.

على صعيد متصل، فقد أحال مدير أمن حولي العميد غلوم حبيب شابين من غير محددي الجنسية إلى الادارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطهما في احدى ساحات منطقة حولي وبحوزتهما قطع من مادة الحشيش، ووفق مصدر امني فإن رجال الأمن شاهدوا مركبة متوقفة بإحدى الساحات المظلمة وبالاقتراب منها وجدوا بداخلها شخصين وبالاستعلام عنهما تبين انهما «بدون» واحدهما مطلوب وبتفتيشهما عثر معهما على قطع حشيش ومبالغ مالية لتتم احالة المتهمين الى جهة الاختصاص.

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