المطيري: إقبال على مهرجان القرطاسية بتعاونية الأندلس

محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الأندلس والرقعي التعاونية فهد المطيري ان مهرجان القرطاسية الذي تنظمه الجمعية بصالة تنمية المجتمع في الأندلس والذي يضم أكثر من 24 شركة من كبرى الشركات المتخصصة في الأدوات المدرسية ولوازم القرطاسية يحظى بإقبال منقطع النظير من المساهمين وأهالي لمنطقة نظرا للتخفيضات الكبيرة التي أعدتها الجمعية، حيث تباع الشنط المدرسية ولوازم القرطاسية بأسعار التكلفة، وأشار المطيري إلى أن هذا المهرجان يعد من أضخم المهرجانات، حيث يتم ترويج أنواع مختلفة من أجود الماركات العالمية التي تتفاوت أسعارها وفقا لدخل المستهلك، من جهته قال مسؤول مهرجان القرطاسية خلف سعد: إن الإيرادات اليومية تزداد يوما بعد يوم وتتضاعف نظرا للإقبال الكبير من داخل وخارج المنطقة والأسعار التي هي في متناول الجميع.

من جانبه، قال مساعد مسؤول المهرجان منصور عبداللطيف: إنه تم الإعداد لهذا المهرجان بشكل جيد من حيث الترتيب والتنظيم وإبراز الأدوات الدرسية والشنط بطريقة سهلة للمستهلك تمكنه من الحصول عليها.

وأشار عبداللطيف إلى أن الجمعية قد وفرت كل احتياجات الطلاب من اللوازم المدرسية والشنط بأسعار مختلفة ووفقا لدرجة الجودة. حيث يتراوح سعر الشنطة ما بين 5 و16 دينارا.

وقال عادل الجاسر (مواطن) عن المهرجان: إنه بالرغم من الارتفاع العالمي للأسعار فقد حرصت جمعية الأندلس والرقعي على البيع بسعر التكلفة حتى تخفف الأعباء على أولياء الأمور وهذا واضح في المهرجانات السابقة والحالية، مؤكدا حرصه على شراء المنتجات ذات الجودة العالية من لوازم القرطاسية.

وقال جمال نجم (مقيم): لقد لفت نظري شعار البيع بسعر التكلفة فحضرت لشراء اللوازم المدرسية لابني وهو في المرحلة الابتدائية وأعتقد أن الأسعار مناسبة وهي تتفاوت وفقا لدرجات الجودة. ووافقه الرأي ماجد عبدالله، مشيرا إلى أن الجمعيات التعاونية لها دور في توفير أدوات القرطاسية بسعر مناسب خلال النصف الأول من العام الدراسي وخلال النصف الثاني مما يخفف الأعباء عن أولياء الأمور والمساهمين وأهالي المنطقة ورواد لمنطقة، مشيرا إلى أن الأسعار تتفاوت ما بين جمعية وأخرى وفقا لنسبة الخصم التي تضعها كل جمعية كهامش ربح على القرطاسية.