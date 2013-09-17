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مسؤول أممي يدين الهجمات في رفح يومي 11 و16 سبتمبر الجاري

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مسؤول أممي يدين الهجمات في رفح يومي 11 و16 سبتمبر الجاري مسؤول أممي يدين الهجمات في رفح يومي 11 و16 سبتمبر الجاري

كتب : أ ش أ الثلاثاء 17-09-2013 21:44

أدان المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، في كلمته إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الهجمات التي وقعت في رفح يومي 11 و16 سبتمبر الجاري وأدت إلى مقتل 6 جنود مصريين وإصابة 20 آخرين.

وقال سيري لأعضاء مجلس الأمن الدولي: "في حين أننا ندرك تمامًا المخاوف الأمنية المشروعة لمصر وضرورة التصدي بفعالية للأنشطة غير المشروعة في سيناء وبالقرب من غزة، بما في ذلك أنفاق التهريب، إلا أننا منتبهون إلى الأثر الإنساني المحتمل على الفلسطينيين في القطاع غزة نتيجة لنقص الوقود وإغلاق محطة توليد الكهرباء، وهو ما يمكن أن يؤثر سلبًا على الخدمات الأساسية الأخرى، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والصحة".

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