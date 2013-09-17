تأكيدا لانفراد "الوطن".. التحقيق مع مستشار وزير التعليم السابق بعد وضعه مصطلحات إخوانية في المناهج

"الإمام" عين مدرس رياضيات بقرار وزير التعليم الإخواني ليستعين به في وضع امتحان علم النفس للثانوية

كتب : توفيق شعبان وأسماء زايد الثلاثاء 17-09-2013 21:58

تأكيدا لانفراد "الوطن"، الذي كشفت فيه بالمستندات عن تعيين محمد صالح الإمام مدرس أول رياضيات مستشارا لوزير التعليم السابق الدكتور إبراهيم غنيم لمادة علم النفس والاجتماع، في عددها الصادر بتاريخ 24 أبريل الماضي، لوضعه امتحان علم النفس للثانوية العامة، أصدر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، قرارا بإيقاف "الإمام" عن العمل وتحويله للتحقيق واستبعاده نهائيا من العمل بالتعليم بعد ارتكابه أخطاء جسيمة في امتحان علم النفس للثانوية العامة، ووجود بعض الأخطاء في المنهج الجديد، ووضعه مصطلحات "إخوانيه" في كتاب علم النفس.

وزير التعليم يصدر قرارا باستبعاد محمد الإمام من "التعليم" نهائيا

وأشار إلى أنه تم إحالة "الإمام" مستشار مادة علم النفس والاجتماع للتحقيق وسيتم مجازاته باستبعاده نهائيا من العمل داخل ديوان الوزارة، مؤكدا أنه قرر أيضا مجازاة اللجنة التي قامت باختياره مستشارا للمادة، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من طباعة كتب علم النفس الجديدة في غضون 3 أيام.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، لـ"الوطن"، عن أن محمد الإمام مستشار مادة علم النفس، متخصص في مجال الرياضيات وتم اختياره من قبل لجنة مكونة من كل من الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم السابق، والدكتور صلاح عرفة مدير مركز تطوير المناهج الأسبق، وتم اختياره أيضا من قبل بعض الأساتذة بالجامعات والمكونين للجنة، مشيرا إلى أن امتحان الدور الأول لمادة علم النفس احتوى على العديد من الجزئيات الصعبة والتي لاقت العديد من الشكاوى من قبل الطلاب.

تجدر الاشارة إلى أن المستندات التي نشرتها "الوطن" تضمنت أن محمد صالح الإمام تم تعيينه بالقرار رقم 57 لسنة 1980 من إدارة شربين التعليمية بمحافظة الدقهلية بوظيفة مدرس رياضيات إعدادي براتب 30 جنيها على الدرجة الثالثة، وتم إلحاقه بمدرسة الجلاء الإعدادية التابعة للإدارة التعليمية بمركز شربين.

وأكدت المستندات أنه حاصل على ماجستير في التربية بتاريخ 22/4/1996، من قسم الدراسات العليا بكلية التربية بشبين الكوم، وشكل "الإمام" لجنة من موجهي العموم والأوائل لوضع امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة برئاسته هذا العام، بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، لأنه غير متخصص في تلك المادة.