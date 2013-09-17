الطلاب المنسحبون من مؤتمر "عيسى": انشغال الوزير سبب انسحابنا الرئيسي

كتب : سلوى الزغبي منذ 21 دقيقة

انسحب عدد من طلاب الجامعات، من مؤتمر مناقشة الدستور، الذي حضره الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالي والدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، والذي أقيم بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، معلنين أن أسباب الانسحاب هي اعتراض الطلاب على برنامج المؤتمر، حيث إنه لم يُتح للطلاب المناقشة مع عيسى حول مطالبهم من الناحية الدستورية.

وأضاف الطلاب المنسحبين، في بيان لهم، أن انسحابهم جاء نتيجة شعورهم بأن المؤتمر كان من الأجل الاستماع للوزير وليس لمناقشته، بالإضافة إلى عدم الوصول لأي حل بخصوص الطلاب المعتقلين والمحاكمات العسكرية بحقهم، مشيرين إلى أن رفض عيسى للاستماع إلى مطالب ومشاكل طلاب الجامعات، من خلال ممثل لكل جامعة، لفترة زمنية قدرها 3 دقائق لكل جامعة، مبررًا ذلك بانشغاله، موضحين أن هذا هو السبب الرئيسي للانسحاب.

وأكد الطلاب المنسحبون أن الوفود الطلابية التي أتت لم تكن معبرة عن أي تيارات سياسية، وإنما كانت معبرة عن مطالب الطلاب أنفسهم، بالإضافة إلى أن الانسحاب لم يتم على أساس سياسي، وإنما تم بناءً على تهميش دور الطلاب، مضيفين أن ما حدث من تظاهرات "تخص فصيل سياسي معين" خارج قاعه المؤتمرات، ليس له علاقة بانسحاب الطلاب من المؤتمر.

يذكر أن الجامعات المنسحبة، الموقعة على القرار هي: المنوفية، عين شمس، السويس، الإسكندرية، أسيوط، المنصورة، بنها، بني سويف، سوهاج، الفيوم.



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بيان الطلاب المنسحبين من مؤتمر "مناقشة الدستور"