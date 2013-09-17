أخبار عاجلة

الأخبار - عاجل .. مراسل dmc: الرئيس السيسي يلتقي الآن رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك -
نقيب الصيادين: كيلو البلطي سيصل إلى 100 جنيه خلال أسابيع -
بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية -
امتيازات جديدة للصحفيين بعد لقاء «النقيب» بوزير الشباب -
نقيب البيطريين: تواصلت مع التعليم لتدريس «الرفق بالحيوان» -
فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية -
نقيب المحامين: الدولة تريد الإجهاز على استقلال القضاء -
وزيرا الإنتاج الحربي والتعليم العالي يبحثان تطوير البحث العلمي -
قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة و3 في الشرقية -
برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

تدشين "تنسيقية ماسبيرو" في مؤتمر بنقابة الصحفيين اليوم

Google+ Print
تدشين "تنسيقية ماسبيرو" في مؤتمر بنقابة الصحفيين اليوم تدشين "تنسيقية ماسبيرو" في مؤتمر بنقابة الصحفيين اليوم

كتب : أ ش أ الثلاثاء 17-09-2013 19:38

أعلن مجموعة من إعلاميي اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الممثلين لمختلف قطاعات الاتحاد، تأسيس مجموعة إعلامية باسم "تنسيقية ماسبيرو"، اليوم، في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين.

وأشارت المجموعة، في بيان أصدرته خلال المؤتمر، إلى أنهم يضعون نصب أعينهم ثورة 30 يونيو والتي مثلت امتدادًا لثورة 25 يناير، إسهامًا من هذه المجموعة في محاولة بناء إعلام وطني حر مستقل نابع من الشعب ولتحقيق المصالحة الوطنية وإنجاز إعلام قادر على المنافسة.

وأضاف البيان، أن التنسيقية وضعت مجموعة من الأهداف والمهام، في مقدمتها "العمل على إلغاء وزارة الإعلام وتعديل قانون الإذاعة والتليفزيون لإنشاء هيئة مستقلة محايدة لخدمة الشعب، ووضع ميثاق شرف إعلامي وتفعيله، والعمل على محاربة الفساد بكافة أشكاله المالية والإدارية والإعلامية، مع إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون دون الإضرار بالعاملين واستثمار طاقاتهم لتطوير المنتج الإعلامي وتعظيم الموارد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

الأخبار - عاجل .. مراسل dmc: الرئيس السيسي يلتقي الآن رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك

الأخبار - عاجل .. مراسل dmc: الرئيس السيسي يلتقي الآن رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر " أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"... عملية تجميد البويضات

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر " أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"... عملية تجميد البويضات