تدشين "تنسيقية ماسبيرو" في مؤتمر بنقابة الصحفيين اليوم

كتب : أ ش أ الثلاثاء 17-09-2013 19:38

أعلن مجموعة من إعلاميي اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الممثلين لمختلف قطاعات الاتحاد، تأسيس مجموعة إعلامية باسم "تنسيقية ماسبيرو"، اليوم، في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين.

وأشارت المجموعة، في بيان أصدرته خلال المؤتمر، إلى أنهم يضعون نصب أعينهم ثورة 30 يونيو والتي مثلت امتدادًا لثورة 25 يناير، إسهامًا من هذه المجموعة في محاولة بناء إعلام وطني حر مستقل نابع من الشعب ولتحقيق المصالحة الوطنية وإنجاز إعلام قادر على المنافسة.

وأضاف البيان، أن التنسيقية وضعت مجموعة من الأهداف والمهام، في مقدمتها "العمل على إلغاء وزارة الإعلام وتعديل قانون الإذاعة والتليفزيون لإنشاء هيئة مستقلة محايدة لخدمة الشعب، ووضع ميثاق شرف إعلامي وتفعيله، والعمل على محاربة الفساد بكافة أشكاله المالية والإدارية والإعلامية، مع إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون دون الإضرار بالعاملين واستثمار طاقاتهم لتطوير المنتج الإعلامي وتعظيم الموارد".