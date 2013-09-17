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تحذير: تناول بعض أدوية الحساسية خلال الحمل يسبب تشوهات للأجنة

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تحذير: تناول بعض أدوية الحساسية خلال الحمل يسبب تشوهات للأجنة تحذير: تناول بعض أدوية الحساسية خلال الحمل يسبب تشوهات للأجنة

تمثل الأدوية وبعض الممارسات والعادات اليومية عالماً مجهولاً بالنسبة لمعظمنا، وهو ما قد يعرض صحتنا للخطر وقد يودى بحياتنا، لذا حرصنا على دق ناقوس الخطر بتقديم أبرز التحذيرات الطبية وإحتياطات الأمان، حيث كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة بوسطن وشملت أكثر من 20000 امرأة، عن معلومات جديدة وخطيرة للغاية بشأن أدوية الحساسية المضادة للهستامين "Antihistamines "، والتى تستخدم حال الإصابة بالحساسية أو الرشح أو الغثيان والقىء.

وأشار الباحثون إلى أن تناول السيدات الحوامل لتلك الأدوية خلال فترة الحمل وخاصة فى المراحل المبكرة يسبب أضرارا جسيمة على صحة الأجنة ويصيبهم بتشوهات وعيوب خلقية، والخطير أن تلك الأدوية تصرف بدون روشتة "OTC"، ويمكن الحصول عليها بسهولة.

ونصح الباحثون السيدات الحوامل بعدم الحصول على أى دواء خلال فترة الحمل، إلا بعد استشارة الطبيب.

جاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها يوم أمس الاثنين.

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