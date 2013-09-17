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نصائح هامة لتنظيف الفواكه والخضروات

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نصائح هامة لتنظيف الفواكه والخضروات نصائح هامة لتنظيف الفواكه والخضروات

قدمت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" عدداً من النصائح الهامة حول الوسائل المستخدمة لتنظيف الفواكه والخضروات، وضمان عدم تسببها فى أحداث أى ضرر على صحة الإنسان، وذلك من خلال تقرير نشر مؤخراً على موقعها الإلكترونى، وإليكم أبرز هذه النصائح:
> 1.غسل كلتا اليدين لمدة 20 ثانية باستخدام الماء الدافئ والصابون قبل وبعد تحضير الخضروات، أو الفواكه الطازجة.
> 2.قطع وفصل أى جزء فاسد فى الثمرة قبل تحضيرها للأكل.
> 3.فرك ودعك ثمرة الخضار أو الفاكهة تحت المياه الجارية باستخدام يديك ودون حاجة للصابون.
> 4. الحرص على غسل الثمرة قبل تقشيرها لتجنب انتقال البكتيريا إلى سطح الخضار أو الفاكهة أثناء القيام بتقطيعها.
> 5.ينصح استخدام فرشاة خضار نظيفة لتنظيف الثمرة ذو القشرة الخفيفة أو الناعمة، مثل الخيار والبطيخ.
> 6 تجفيف الثمرة باستخدام ورقة منشفة لمنع نمو البكتيريا عليها، خاصة أن الماء وسط مشجع جداً لنمو البكتيريا.
> 7.التخلص من الأوراق الخارجية التى تحيط بثمرة الخس أو الكرنب نظراً لأنها تحمل قدر كبير جداً من البكتيريا والقذارة، يصعب بشكل كبير التخلص من آثارها الضارة.

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