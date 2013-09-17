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تطعيم مليون طفل فى غانا ضد مرض الحصبة

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تطعيم مليون طفل فى غانا ضد مرض الحصبة تطعيم مليون طفل فى غانا ضد مرض الحصبة

بدأت حملة تطعيم لأكثر من مليون طفل فى غانا ضد المرضين المتلازمين الحصة والحصبة الألمانية فى المناطق الشرقية من البلاد.

وتستهدف الحملة التى بدأت هذا الأسبوع وتستمر على مدى عشرة أيام، تطعيم الأطفال فى سن تسعة أشهر وحتى 14 عاما ضد مرض الحصبة، فضلا عن الأمراض الأخرى التى يمكن الوقاية منها باللقاحات.
> وكشفت هيلين نتوسو وزيرة المناطق الشرقية، أن المنطقة لم تسجل أى وفيات جراء مرض الحصبة فى السنوات العشر الماضية، مشيرة إلى أن التطعيم سيعزز من خطط وزارة الصحة فى استئصال المرض بالمنطقة.

والحصبة والحصبة الألمانية، مرضان فيروسان شديدا العدوى يصيبان الطفل خلال حوالى عشرة أيام إلى أسبوعين من تعرضه للفيروسين. ويتماثل معظم الأطفال المصابين بالحصبة للشفاء التام وتتكون لديهم مناعة دائمة ضد الفيروس المسبب للمرض.

ويجب تطعيم جميع الأطفال بلقاح الحصبة وهو من اللقاحات الأساسية فى جميع دول العالم.

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