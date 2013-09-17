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دواء "كالبول" الشهير للأطفال يعرضهم للإصابة بالربو

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دواء "كالبول" الشهير للأطفال يعرضهم للإصابة بالربو دواء "كالبول" الشهير للأطفال يعرضهم للإصابة بالربو

أظهرت دراسة أسبانية حديثة أن الأطفال الذين يتناولون دواء شراب "كالبول" الشهير لتسكين الآلام وخفض الحرارة المرتفعة حتى ولو لمرة واحدة شهريا فقط، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالربو بمقدار خمس مرات.
> وقال القائمون على الدراسة من جامعة لاكورونيا، إنه حتى إذا ما أعطى الطفل دواء كالبول مرة واحدة سنويا فإن هذا الأمر يمكن أن يعرضه لخطر الإصابة بالربو بنسبة تصل إلى 70 بالمائة، معربين عن اعتقادهم بأن مادة الباراسيتامول الموجودة فى الدواء هى التى تقف وراء زيادة فرص الإصابة بالمرض.

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