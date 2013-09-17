"لو ساتيفكس" منع 60 عاما لتركيب الحشيش منه.. يستخدم فى معالجة تجلط صفائح الدم

وافق المسئولون فى الوكالة الوطنية لأمن العقاقير الطبية ومنتجات الصحة الفرنسية على تسويق عقار "لوساتيفكس"، الذى يدخل فى تركيبة الحشيش وظل ممنوع الاستخدام لأكثر من ستين عاما منذ عام 1953 ويطرح حاليا فى حوالى 20 دولة منها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا وأسبانيا، وذلك لعلاج تصلب صفائح الدم والآلام العصبية لدى مرضى الإيدز.

> واكتشف الباحثون أن شجرة الحشيش وجدت فى وثيقة طبية صينية قديمة ترجع إلى ألفين و700 عام قبل الميلاد، وكان يستخدم فى علاج الملاريا وأمراض الروماتيزم، كما كان يباع فى الفترة من 1845 حتى 1885 كنوع من أنواع مضادات الآلام، حيث إن فائدته كانت أكثر من الأفيون نظرا لأثاره الجانبية البسيطة.

> ويؤكد البروفسور الفرنسى "آلان سورى" المسئول عن مركز الآلام فى مستشفى لاريبوازيار فى فرنسا على إجراء العديد من الأبحاث لمعرفة مدى إمكانية استخدامه فى تخفيف الآلام.