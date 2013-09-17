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رونالدو: إنها البداية الأفضل .. وجالاتا لم يكن سهلا أول 20 دقيقة

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رونالدو: إنها البداية الأفضل .. وجالاتا لم يكن سهلا أول 20 دقيقة رونالدو: إنها البداية الأفضل .. وجالاتا لم يكن سهلا أول 20 دقيقة

أعرب كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد عن سعادته بالانطلاقة الأفضل له في دوري أبطال أوروبا بتسجيله "هاتريك" أمام جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا.

وسحق ريال مدريد مضيفه جالاتا بسداسية مقابل هدف كان لرونالدو نصيبا في ثلاثة أهداف.

وقال رونالدو عقب المباراة في تصريحات بثتها قناة الجزيرة الرياضية: "لا يمكن أن تبدأ بداية أفضل من هذه، سداسية نتيجة كبيرة تمنحنا ثقة رائعة مطلوبة".

وأضاف "حظ إيكار كاسياس كان سيئا، ولكنه سيعود سريعا".

وتعرض كاسياس لإصابة في أول 10 دقائق في ظهره مما أدى لخروجه ودخول دييجو لوبيز.

وأشار رونالدو "قمنا بعمل رائع، ولكن الأمور كانت صعبة في أول 20 دقيقة كان لديهم أكثر من فرصة خطيرة ولكننا تمكنا من العودة والسيطرة بعد ذلك".

واختتم "كانت فرصهم خطرة بعد أول 20 دقيقة".

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