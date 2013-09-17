هكذا حضر النجوم في أسبوع لندن للموضة

يقاس نجاح العرض ومدى انتشاره بإقبال النجوم على الحضور فيه وارتداء الأزياء المعروضة، وفي أسبوع الموضة في نيويورك شاهدنا إقبالاً واسعاً من النجوم على حضور العروض العالميَّة ... شاهديها هنا.

مع انتقال فعاليَّات أسبوع الموضة إلى لندن، شاهدنا عدداً من الإطلالات الجميلة في الصفوف الأولى لعروض الأزياء.

فقد حضرت Anna Wintour رئيسة تحرير مجلَّة "Vogue" عدداً كبيراً من عروض أسبوع الموضة في نيويورك، ولم تتخلَّف عن عروض لندن، حيث شوهدت متألِّقة في عروض مختلفة، منها: عرض دار "Burberry "، و"L'wren Scott".

وبالحديث عن عرض "Burberry" البارحة يمكن أن نقول أنَّه من أكثر العروض المنتظرة في أسبوع لندن للموضة، إذ شهد إقبالاً واسعاً من النجوم، منهم: Tinie Tempah, وNaomi Harris ، و Harry Styles عضو فرقة " One Direction" الغنائيَّة.

الجدير بالذِّكر أنَّ حضور Styles في عرض "Burberry" للموسم الماضي جعله من أكثر العروض المذكورة في مواقع الشبكات الاجتماعيَّة في أسبوع لندن للموضة. فهل يكررها في هذا الموسم؟

شاهدي في الصُّور أعلاه كيف تألَّق النجوم في أسبوع لندن للموضة.

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