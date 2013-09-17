بويان: خبرتي ازدادت بتجربتي في إيطاليا

برشلونة، (إفي): اعترف مهاجم فريق أياكس أمستردام، الإسباني بويان كركيتش، الثلاثاء ان تجربته في إيطاليا رفعت من مستواه كلاعب، "لكني الآن في أمستردام ومع الوقت اكتشفت أنني سعيد للغاية".

وقال كركيتش، لاعب برشلونة السابق والذي انتقل منه لصفوف ميلان قبل أن يحل به المقام في أمستردام معارا من بطل إسبانيا، في مؤتمر صحفي بملعب كامب نو "هذه هي المرة الثانية التي أعود فيها للعب بكامب نو بعد ميلان العام الماضي، وهو ملعب خاص للغاية بالنسبة لي. برشلونة هو الفريق الأفضل ويمتلك أفضل اللاعبين".

وأردف "لكن علينا أن نلعب غدا بعقلية الفوز ثم ننتظر في الملعب حدوث جميع الاحتمالات".

وامتدح كركيتش مهاجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي "من السهل للغاية اللعب إلى جانبه، إضافة إلى أنك تشعر بالأمان، أعتقد أن ميسي ونيمار سيتفاهمان داخل الملعب".

وأشار إلى أن خبرته الاحترافية في إيطاليا وهولندا ساهمت في تطوره كلاعب "تعلمت اللعب جيدا بدون كرة والمساهمة في انتصار الفريق دون أن أحرز أهدفا".

وتضم المجموعة الثامنة إلى جانب برشلونة وأياكس كلا من ميان الإيطالي وسلتيك الاسكتلندي.