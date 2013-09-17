بالفيديو - بأمر رونالدو .. ريال 6-1 جالاتا سراي

قاد كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد فريقه لسحق مضيفه جالاتا سراي بسداسية مقابل هدف يوم الثلاثاء في أولى مباريات الملكي بالمجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا.

وحل الميرنجي ضيفا على ملعب ترك تيليكوم معقل جالاتا سراي، وبدأ الميرنجي برباعي هجومي مكون رونالدو، أنخل دي ماريا، إيسكو وكريم بنزيمة بينما ظل جاريث بيل على مقاعد البدلاء.

وسجل رونالدو "هاتريك" ضمن السداسية وصنع هدفا اختتم بها حفل الملكي ووصل للرقم 26 في أهدافه خارج الملعب في دوري أبطال أوروبا متساويا مع ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق رونالدو ثلاثية، بنزيمة هدفين، وإسكو هدفا بينما أحرز أوموت بولوت هدف جالاتا سراي الوحيد.

افتتح إيسكو أحد نجوم المباراة التسجيل في الدقيقة 33 بعد كرة طويلة من دي ماريا استلمها على حدود المنطقة وراوغ الدفاع وسجل الأول.

وضاعف كريم بنزيمة النتيجة بعد بينية من دي ماريا انفرد وسجل الأول له في المباراة، والثاني للملكي في الدقيقة 54.

وجاء الثالث عن طريق تمهيدة بالرأس من إسكو لرونالدو أمام المرمى سددها في الشباك الخاوية بعد مجهود من الجبهة اليمنى لدي ماريا في الدقيقة 63.

وبعد ثلاث دقائق ينجح رونالدو في تسجيل الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 66 بعد خطأ دفاعي نتيجة عرضية من جاريث بيل استلمها أمام الشباك وسدد مباشرة.

وفي الدقيقة 81 يمرر رونالدو كرة بينية داخل الست ياردات لبنزيمة، سدد مباشرة في الشباك دون مقاومة من دفاع جالاتا.

وأحرز أوموت بولوت هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 84 بعد عرضية من الجبهة اليمنى، حولها بيمينه في شباك لوبيز الذي ظل ساكنا.

وفي الدقيقة 90 يراوغ رونالدو ثنائي دفاع جالاتا ويسجل الثالث له ببراعة والسادس لفريقه.

وشهدت المباراة مشاركة إيكر كاسياس أساسيا قبل أن يخرج مصابا بعد اصطدامه بسيرخيو راموس في الدقيقة 10 وحل لوبيز بدلا منه.

وبدأ ديديه دروجبا مهاجم جالاتا سراي المباراة أساسيا قبل خروجه بمرور 45 دقيقة واشترك المغربي نور الدين المرابط.

ويلعب ريال مدريد ثاني مبارياته في المجموعة الثانية أمام إف سي كوبنهاجن الدنماركي خارج ملعبه في الثاني من أكتوبر المقبل.

بينما يصطدم جالاتا مع يوفينتوس في إيطاليا في اليوم نفسه.

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