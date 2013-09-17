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أحمد كريمة: قيادى بالجماعة الإسلامية اعترف بكتابة المراجعات إرضاء للأمن

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أحمد كريمة: قيادى بالجماعة الإسلامية اعترف بكتابة المراجعات إرضاء للأمن أحمد كريمة: قيادى بالجماعة الإسلامية اعترف بكتابة المراجعات إرضاء للأمن

فجّر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما كشف أن قياديًا بالجماعة الإسلامية قال فى إحدى الندوات بالمدينة الطلابية بجامعة الأزهر، إنهم كتبوا المراجعات الفقهية الشهيرة ليس اقتناعًا ولكن إرضاءً لأمن الدولة.

وأضاف كريمة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، ويذاع على قناة النهار، أنه أول من راجع المراجعات الفقهية قبل خروجها من السجن، منتقدًا بشدة تصريحات الشيخ محمد عبد المقصود، والتى ذكر فيها أن الجيش الإسرائيلى أفضل من الجيش المصرى، واصفًا إياه بأنه ليس بشيخ ولا بعالم.

وتابع، متسائًلا: "كيف لهذا الرجل أن يمجد فى الجيش الإسرائيلى؟"، موضحًا أن هذا الرجل خرج عن معتقداته، لأن مرجعيته الأساسية فى الخليج العربى، حيث إنهم أفتوا فتوى بتحريم العمليات الاستشهادية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلى، وربوهم بأن أمريكا تحتل العراق لأسباب قبلية وسياسية فى منطقة الخليج العربى.

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