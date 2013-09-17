"البيئة" تعقد ورشة "نظم إدارة الطاقة وفوائدها الاقتصادية والاستراتيجية"

تعقد وزارة الدولة لشئون البيئة ورشة عمل تحت عنوان "نظم إدارة الطاقة، فوائدها الاقتصادية والاستراتيجية" على مدار يومين تنتهى 19 سبتمبر الحالى، ضمن سلسلة الدورات التى ينفذها مشروع تحسين كفاءة الطاقة بقطاع الصناعة فى مصر.

وقالت الدكتورة فاطمة أبو شوك الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، فى تصريحات صحفية، إن الدورة تهدف إلى تعريف الخبراء الوطنيين وممثلى الشركات الصناعية بالفوائد الاقتصادية والاستراتيجية لأنظمة إدارة الطاقة (Energy Management Systems) والتعريف أيضاً بأساسيات تقديم المساعدة الفنية لأنظمة إدارة الطاقة ويسعى مشروع تحسين كفاءة الطاقة إلى معالجة بعض المعوقات الرئيسية لكفاءة الطاقة الصناعية فى مصر، وتقديم نتائج قابلة للقياس والتكرار وأن يكون لها تأثير على كيفية إدارة الطاقة بالصناعات المصرية من خلال إتباع نهج متكامل يجمع بين بناء القدرات والمساعدة الفنية وتطوير سياسات كفاءة استخدام الطاقة.

جدير بالذكر أن مشروع تحسين كفاءة الطاقة بقطاع الصناعة فى مصر ممول من مرفق البيئة العالمية GEF ويقوم بتنفيذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بالتعاون مع وزارة الدولة لشئون البيئة ووزارة التجارة والصناعة وإتحاد الصناعات المصرية، حيث يهدف المشروع إلى تقديم السياسات الداعمة (معايير نظم إدارة الطاقة) لتقدم نظم كفاءة الطاقة فى الصناعة والوصول إلى التنافسية العالمية ونشر الوعى بنظم كفاءة استخدام الطاقة وإدارتها، بالإضافة إلى تكوين كادر من الخبراء المتخصصين المعتمدين فى مجال إدارة الطاقة وتحسين نظم الطاقة، وبناء القدرات الوطنية فى مجال أنظمة إدارة الطاقة وتكوين فريق من الخبراء الاستشاريين فى هذا المجال قادر على تلبية احتياجات السوق الوطنية، حيث سيتم تدريب ذلك الفريق على أنظمة إدارة الطاقة من قبل خبراء دوليين؛ لإعدادهم كخبراء وطنيين مستقبلاً؛ ومن المتوقع لهذا الفريق أن يلعب دوراً هاماً خلال المرحلة المقبلة بوصفهم "خبراء إدارة الطاقة الوطنية". كما يهدف إلى زيادة فرص الحصول على الدعم المادى لتنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة وشرح وتطبيق أفضل ممارسات نظم إدارة الطاقة.