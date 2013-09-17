وزير التربية والتعليم: "كف رابعة" كان مطبوعا على الكتب وتم سحبها

أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أن قرارات الإعفاء من المصاريف المدرسية تمت مخاطبة جميع المديريات والمدارس وكذلك وزارة المالية لتحويل اعتمادها إلى المدارس.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "جملة مفيدة" المذاع على قناة "إم بى سى مصر" إن العديد من الكتب المدرسية تم سحبها وكان على غلافها "كف رابعة"، وكذلك العديد منها المخالف للقوانين، مضيفاً أن هناك تحقيقا جاريا مع مدير المناهج بالوزارة وحال ثبوت شىء عليه سنستدعيه.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة ستقوم بمراجعة كل الكتب المدرسية للتأكد من مطابقتها للقوانين، مشيراً إلى أن بعض الكتب المدرسية المخالفة للقوانين كانت تتحدث عن الانقلاب والشرعية.